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LA NACION

AGUIAR, Raúl

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUIAR, Raúl, capitán de Ultramar q.e.p.d., falleció el 2 de noviembre de 2026. - El capitán de Ultramar Jorge Pablo Tiravassi y familia participan su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

AGUIAR, Raúl, capitán de Ultramar q.e.p.d., falleció el 2 de noviembre de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participa el fallecimiento de su digno socio, acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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