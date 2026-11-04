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AGUIAR, Raúl
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUIAR, Raúl, capitán de Ultramar q.e.p.d., falleció el 2 de noviembre de 2026. - El capitán de Ultramar Jorge Pablo Tiravassi y familia participan su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.
✝ AGUIAR, Raúl, capitán de Ultramar q.e.p.d., falleció el 2 de noviembre de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participa el fallecimiento de su digno socio, acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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