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AGUILAR, Carmen
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUILAR, Carmen. - Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Caro y a toda su familia en este momento de inmenso dolor. Sus amigos, Los Gotelli, Sánchez Sarmiento, Moralejo, Hausvirth, Bisbal, Figari, Requena, Tvardek y Pérez Alati Supervielle.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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