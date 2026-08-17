SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUILAR, Carmen. - Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Caro y a toda su familia en este momento de inmenso dolor. Sus amigos, Los Gotelli, Sánchez Sarmiento, Moralejo, Hausvirth, Bisbal, Figari, Requena, Tvardek y Pérez Alati Supervielle.

Avisos fúnebres

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