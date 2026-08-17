LA NACION

Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en agosto 2026

Un relevamiento por varias empresas arroja valores que parten en los US$50.000 y pueden llegar hasta US$120.000 en la Argentina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Una casa prefabricada que se vende a menos de US$10.000 puede ser personalizada por los compradores en EE.UU.
Una casa prefabricada que se vende a menos de US$10.000 puede ser personalizada por los compradores en EE.UU.alibaba.com

Las viviendas modulares e industrializadas continúan expandiéndose como una alternativa a la obra tradicional, impulsadas por plazos de entrega más cortos y presupuestos más previsibles. Dentro del segmento de casas compactas de dos dormitorios, un baño y cocina, los fabricantes nacionales mantienen ofertas en dólares y pesos según el tipo de sistema constructivo, la superficie y el nivel de terminaciones.

Black Home, una de las firmas que participa del mercado de módulos habitacionales y viviendas industrializadas, ofrece modelos que se inscriben dentro del rango general de casas modulares terminadas, cuyo costo ronda los US$1400/m² según los últimos valores publicados. En el caso de una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies que suelen ubicarse entre 45 m² y 60 m², el valor estimado se sitúa entre US$63.000 y US$84.000, dependiendo de la configuración del módulo, la aislación y las terminaciones interiores.

Construyen casas en cinco días con ladrillos que encastran como Lego y están hechos con plástico reciclado
Una referencia de una casa modular con distintos ambienest y volúmenes
Una referencia de una casa modular con distintos ambienest y volúmenesIdero

Viviendas Roca, un tradicional fabricante de este tipo de construcciones, se encuentra dentro del segmento que comercializa casas modulares con precios en dólares y plazos de entrega reducidos. Para una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies de entre 50 m² y 70 m², los valores se concentran en la franja media del mercado, entre US$60.000 y US$110.000, con terminaciones llave en mano y montaje en plazos que pueden ir de 45 a 90 días.

Viviendas Roca propone distintos diseños para sus casas
Viviendas Roca propone distintos diseños para sus casas
Los cortos tiempos de entrega son una de las mayores ventajas de las casas prefabricadas, como este modelo Viviendas Roca
Los cortos tiempos de entrega son una de las mayores ventajas de las casas prefabricadas, como este modelo Viviendas RocaViviendas Roca

Viviendas La Solución integra el conjunto de fabricantes que trabajan con módulos producidos en planta y ensamblados en obra. Para modelos de dos dormitorios, un baño y cocina, los valores estimados se sitúan entre US$55.000 y US$95.000, dependiendo del tipo de estructura, la aislación y el equipamiento interior.

Por su parte, las viviendas modulares de Gauros Viviendas se ubican en torno a US$1400/m², según los últimos precios relevados. En el caso particular de construcciones de dos dormitorios, un baño y cocina, las superficies se ubican entre 45 m² y 60 m² y el costo estimado se ubica entre US$63.000 y US$84.000, con estructuras de acero galvanizado, cerramientos de alta eficiencia y terminaciones listas para habitar.

El departamento más caro de la Argentina está a la venta por US$21 millones
Una vivienda modular de 30 m²
Una vivienda modular de 30 m²viviendas-modulares.com
La empresa Evolutiva crea casas modulares que se instalan en el terreno
La empresa Evolutiva crea casas modulares que se instalan en el terrenoviviendas-modulares.com

Por último, Evolutiva tiene viviendas modulares de dos dormitorios, un baño y cocina en valores que parten desde US$50.000 para unidades compactas y ascienden hasta aproximadamente US$95.000 según superficie, aislación y terminaciones. La empresa trabaja con estructuras de acero y paneles de alta eficiencia, con propuestas llave en mano y tiempos de entrega que suelen mantenerse entre 60 y 120 días.

Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 60 metros cuadrados en agosto 2026
El momento en que se desarrolla la casa dentro de la fábrica de la empresa Evolutiva
El momento en que se desarrolla la casa dentro de la fábrica de la empresa Evolutiva

El mercado argentino de viviendas modulares e industrializadas muestra en agosto de 2026 una franja de precios relativamente estable. Las propuestas básicas parten desde US$50.000, mientras que los modelos con mejores terminaciones y mayor eficiencia térmica se ubican entre US$80.000 y US$120.000. Las diferencias entre empresas responden principalmente al tipo de estructura, la calidad de los cerramientos y el nivel de equipamiento interior, pero el segmento mantiene una coherencia de precios que refleja la madurez del sistema constructivo industrializado en el país.

LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Propiedades
  1. Así son las casas que se pueden levantar gracias a las impresoras 3D
    1

    Revolución en la construcción: así son las casas que se pueden levantar gracias a las impresoras 3D

  2. Los dilemas que atraviesa la construcción y los desafíos para la industria hacia 2030
    2

    No todo pasa por la suba del costo: los dilemas que atraviesa la construcción y los desafíos para la industria hacia 2030

  3. Financiarán departamentos a 20 años con una de las tasas más bajas del mercado
    3

    Crédito hipotecario para comprar en pozo: financiarán departamentos a 20 años con una de las tasas más bajas del mercado

  4. Caputo analiza usar fondos del FGS de ANSES para reforzar los préstamos a largo plazo
    4

    Créditos hipotecarios: Caputo analiza usar fondos del FGS de ANSES para reforzar los préstamos a largo plazo