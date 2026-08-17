Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en agosto 2026

Las viviendas modulares e industrializadas continúan expandiéndose como una alternativa a la obra tradicional, impulsadas por plazos de entrega más cortos y presupuestos más previsibles. Dentro del segmento de casas compactas de dos dormitorios, un baño y cocina, los fabricantes nacionales mantienen ofertas en dólares y pesos según el tipo de sistema constructivo, la superficie y el nivel de terminaciones.

Black Home, una de las firmas que participa del mercado de módulos habitacionales y viviendas industrializadas, ofrece modelos que se inscriben dentro del rango general de casas modulares terminadas, cuyo costo ronda los US$1400/m² según los últimos valores publicados. En el caso de una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies que suelen ubicarse entre 45 m² y 60 m², el valor estimado se sitúa entre US$63.000 y US$84.000, dependiendo de la configuración del módulo, la aislación y las terminaciones interiores.

Una referencia de una casa modular con distintos ambienest y volúmenes Idero

Viviendas Roca, un tradicional fabricante de este tipo de construcciones, se encuentra dentro del segmento que comercializa casas modulares con precios en dólares y plazos de entrega reducidos. Para una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies de entre 50 m² y 70 m², los valores se concentran en la franja media del mercado, entre US$60.000 y US$110.000, con terminaciones llave en mano y montaje en plazos que pueden ir de 45 a 90 días.

Viviendas Roca propone distintos diseños para sus casas

Los cortos tiempos de entrega son una de las mayores ventajas de las casas prefabricadas, como este modelo Viviendas Roca Viviendas Roca

Viviendas La Solución integra el conjunto de fabricantes que trabajan con módulos producidos en planta y ensamblados en obra. Para modelos de dos dormitorios, un baño y cocina, los valores estimados se sitúan entre US$55.000 y US$95.000, dependiendo del tipo de estructura, la aislación y el equipamiento interior.

Por su parte, las viviendas modulares de Gauros Viviendas se ubican en torno a US$1400/m², según los últimos precios relevados. En el caso particular de construcciones de dos dormitorios, un baño y cocina, las superficies se ubican entre 45 m² y 60 m² y el costo estimado se ubica entre US$63.000 y US$84.000, con estructuras de acero galvanizado, cerramientos de alta eficiencia y terminaciones listas para habitar.

Una vivienda modular de 30 m² viviendas-modulares.com

La empresa Evolutiva crea casas modulares que se instalan en el terreno viviendas-modulares.com

Por último, Evolutiva tiene viviendas modulares de dos dormitorios, un baño y cocina en valores que parten desde US$50.000 para unidades compactas y ascienden hasta aproximadamente US$95.000 según superficie, aislación y terminaciones. La empresa trabaja con estructuras de acero y paneles de alta eficiencia, con propuestas llave en mano y tiempos de entrega que suelen mantenerse entre 60 y 120 días.

El momento en que se desarrolla la casa dentro de la fábrica de la empresa Evolutiva

El mercado argentino de viviendas modulares e industrializadas muestra en agosto de 2026 una franja de precios relativamente estable. Las propuestas básicas parten desde US$50.000, mientras que los modelos con mejores terminaciones y mayor eficiencia térmica se ubican entre US$80.000 y US$120.000. Las diferencias entre empresas responden principalmente al tipo de estructura, la calidad de los cerramientos y el nivel de equipamiento interior, pero el segmento mantiene una coherencia de precios que refleja la madurez del sistema constructivo industrializado en el país.