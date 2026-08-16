El futbolista Jamal Musiala encendió las alarmas durante la victoria 3-1 de Bayern Múnich ante RB Leipzig por la Copa Telekom. El delantero de 23 años se desplomó sobre el campo de juego 13 minutos después de su ingreso.

El episodio ocurrió el sábado ante unos 75.000 espectadores en el Allianz Arena. Joshua Kimmich e Ismael Saibari acudieron rápidamente para asistir al futbolista, mientras los médicos y paramédicos ingresaron al campo. Los jugadores de Leipzig incluso pidieron una camilla ante la preocupación por el estado de Musiala.

Jamal Musiala se desplomó 13 minutos después de ingresar para Bayern Múnich y debió ser atendido

El partido estuvo interrumpido durante varios minutos mientras el jugador recibía atención. Finalmente, Musiala pudo ponerse de pie y abandonó el campo acompañado por el médico del Bayern, Jochen Hahne. El futbolista todavía parecía aturdido al dirigirse al vestuario, acompañado también por el médico Roland Schmidt.

Según consignó el diario BILD, el desmayo del jugador de 23 años se habría producido por un mareo repentino debido a temperaturas cercanas a los 33 °C en el estadio. Horas después del encuentro, el director deportivo Max Eberl declaró al portal alemán: “Lo importante es que está bien. No hay nada más que decir”.

Jamal Musiala se desplomó 13 minutos después de ingresar para Bayern Múnich y debió ser atendido

Aunque todavía no se difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud de Musiala, se espera que regrese a los entrenamientos del equipo dirigido por Vincent Kompany en los próximos días.

Quién es Jamal Musiala

Musiala nació el 26 de febrero de 2003 en Stuttgart, Alemania. Su madre es alemana y su padre nigeriano. Cuando era niño, su familia se mudó a Inglaterra, donde dio sus primeros pasos en el Chelsea.

En 2019, cuando tenía 16 años, regresó a Alemania y se incorporó a las inferiores de Bayern Múnich. Apenas un año después, hizo su debut con el primer equipo. El 3 de junio de 2020, con 17 años, ingresó ante Friburgo y se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro oficial con el conjunto bávaro.

Musiala nació el 26 de febrero de 2003 en Stuttgart, Alemania Torsten Silz - DPA

En la temporada 2020/21 marcó sus primeros goles con Bayern. En febrero de 2021, anotó dos tantos frente a Eintracht Frankfurt y se convirtió además en el jugador más joven en marcar para el club en la Bundesliga.

En paralelo, Musiala tuvo que decidir qué selección representar. Había jugado en las categorías juveniles de Inglaterra, pero también podía defender a Alemania por su nacimiento y por su madre. Finalmente, optó por la selección alemana y debutó con el equipo mayor en marzo de 2021, con 18 años.

En la temporada 2020/21 marcó sus primeros goles con Bayern Christian Charisius - DPA

Desde entonces, se consolidó en ambos conjuntos. Disputó el Mundial de Qatar 2022, donde Alemania quedó eliminada en la fase de grupos, y fue una de las figuras en la Eurocopa 2024, disputada en su país.

En 2025, padeció una grave lesión en los cuartos de final del Mundial de Clubes frente a París Saint-Germain. El futbolista sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo que requirieron una intervención quirúrgica y lo mantuvieron alejado de las canchas durante varios meses.

En 2025, sufrió una grave lesión los cuartos de final del Mundial de Clubes frente a París Saint-Germain Agencia AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras su recuperación, volvió a la actividad y formó parte de la selección alemana que disputó el Mundial 2026. De esta manera, con apenas 23 años, sumó su segunda gran competición mundialista.