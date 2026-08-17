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AGUILAR PEÑALVA, Carmen,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUILAR PEÑALVA, Carmen, q.e.p.d. - Con profundo pesar despedimos a Carmen, mamá y abuela muy cariñosa, presente, profundamente querida por todos los que la conocieron. Su amor y recuerdo estarán siempre en nuestros corazones. Acompañamos a Magui, Nico, Héctor y toda su Flia. Luis Ricci y Delfina Dodero, Luis M. y Mili, Florencia y Sebas y nietos.
✝ AGUILAR PEÑALVA, Carmen, q.e.p.d. - No fuimos hermanas de sangre, pero la vida nos eligió. Te voy a extrañar todos los días de mi vida. Estela
✝ AGUILAR PEÑALVA, Carmen, q.e.p.d. - Estela, Diego, Marina, Ale, Laura y Alejandro Tubio participan con profunda pena su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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