AGUILAR PEÑALVA, María del Carmen,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUILAR PEÑALVA de CANZIANI, María del Carmen, q.e.p.d., falleció el 16-8-2026. - Su marido Héctor; sus hijos Caro y Carlos, Wen y Rochi, Magui y Nico, Jose y Baba, y sus nietos Felucho, Max, Mati, Valen, Beli, Tete, Rufi, Fran y Facu despiden a Carmen con el mismo amor que ella siempre les dio, e invitan a su familia y amigos a despedirla hoy, a las 12, en el Memorial. Mamá, estás siempre en nosotros. Nosotros somos vos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa