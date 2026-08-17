1
AGUILAR PEÑALVA, María del Carmen,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUILAR PEÑALVA de CANZIANI, María del Carmen, q.e.p.d., falleció el 16-8-2026. - Su marido Héctor; sus hijos Caro y Carlos, Wen y Rochi, Magui y Nico, Jose y Baba, y sus nietos Felucho, Max, Mati, Valen, Beli, Tete, Rufi, Fran y Facu despiden a Carmen con el mismo amor que ella siempre les dio, e invitan a su familia y amigos a despedirla hoy, a las 12, en el Memorial. Mamá, estás siempre en nosotros. Nosotros somos vos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tiene uno de los coeficientes intelectuales más altos de Hollywood, ganó un Óscar, estudió en Harvard y será mamá a los 45 años
- 3
Murió a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, estrella de las series “Héroes” y “Nashville”
- 4
Solo en Off | Firmenich se confiesa en un libro y le toma examen a sus exsoldados de Montoneros