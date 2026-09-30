AGUILAR, Rita

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUILAR de MASSÉ, Rita. - Queridísima Rita, tus primas hermanas Isabel, Paloma, María, Cecilia y Rocío acompañamos con amor a nuestros sobrinos y a Mercedes y Alberto. Por siempre te llevaremos en nuestros corazones. R.I.P.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa