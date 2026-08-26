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AGUIRRE LYNCH, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUIRRE LYNCH, Carlos, q.e.p.d., falleció el 17-8-2026. - Sus amigos del 5º piso del Jockey Club: Federico Argento, Ernesto S. Ballvé Sarda, Carlos A. Barthe Raybaud, Gerardo Crespo, Eduardo Gregorini Clusellas, Pedro Carlos Groppo, Marcelo Loprete e Ignacio Questa Etcheberry participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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