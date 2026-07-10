AGULLA, Ramiro
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGULLA, Ramiro. - Te despido, Ramiro, con tristeza y también con el recuerdo de tan lindos momentos compartidos. Acompaño a Rami, Azul y a toda la familia Agulla. Elsa Güiraldes.
✝ AGULLA, Ramiro. - Ramiro, vamos a extrañar tu cariño y tus abrazos cada vez que nos veíamos y por supuesto tu chispa que nunca se va a apagar. Los Marcuzzi en pleno: Marcelo, Stella, Tali, Dani, Machu, Pam, Marcelito y Flo.
✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Willy Kohan, Sofía Pomar, Wenceslao Escalante e Irene Pomar lo despiden y acompañan a Delfina y a toda la familia.
✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Ramiro, querido amigo, gracias por tanto. Te abrazo. Francisco de Narváez.
✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Abrazamos a toda la familia con amor. Martín Cabrales, Dora Sanchez, Antonio y Rafael Rodríguez Larreta.
✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Te vamos a extrañar. Abrazamos a Delfina e hijos con mucho dolor. Evangelina Bomparola y Juan Pons.
AGULLA, Ramiro, q.e.p.d., falleció el 9-7-2026. - Carlos Baccetti, Delfina y Benjamín Baccetti, Victoria Garzón y Ariadna Jalikis despiden al querido Ramiro con profundo dolor y acompañan a Delfi, los chicos y toda la familia con mucho amor. Descansa en paz querido Ramiro.
✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Acompañamos a Delfina y sus hijos Jazmín, Santino y Silvestre en este momento y rogamos una oración en su memoria. William, Verónica y Ogden Nutting.
✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Despido con muchísimo dolor a mi querido Ramiro y acompaño a Delfi y a la familia con todo mi amor. Esmeralda Mitre.
AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Daniel Hadad lamenta profundamente su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
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