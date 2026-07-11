SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGULLA, Ramiro. - Rami querido, que bien la pasamos juntos, fuiste un amigo todo terreno. Acompañamos a Delfina, Rami, Azul, Silvestre, Jazmín y Santino. Diego, Mati, Juana y Juan, Héctor y Mora, Felipe, Lucio y Pedro.

AGULLA, Ramiro. - Acompañamos y pensamos a Azul en la pérdida de su querido papá. Mucho cariño de Celi, Tomi y todas sus familias.

✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a un grande y acompañamos a Delfina, Ramiro, Azul, Jazmín, Silvestre, Santino y Flia., con mucho cariño. Familia Cancel.

✝ AGULLA, Ramiro. - Despedimos a un gran amigo. Delfi, te abrazamos fuerte con todo nuestro amor, también a Rami, Azul, Silvestre, Jaz y Tino. Los queremos. Angie y Chiki, sus hijos y Cristina U. de Biolcati.

✝ AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - José Luis Manzano y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan elevar una oración en su memoria.

AGULLA, Ramiro, q.e.p.d. - La Academia Argentina de la Publicidad lamenta el fallecimiento del académico de honor, notable profesional que supo jerarquizar la profesión y disciplina, llevándola a los estándares más altos a nivel internacional. Gracias, Ramiro, por tu obra y legado.

Avisos fúnebres

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