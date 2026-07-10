La muerte de Ramiro Agulla: la despedida al hombre que reinventó la publicidad, en fotos

Ramiro Agulla murió este jueves a los 62 años; había sido internado en los últimos días por una neumonía que se complicó y derivó en un shock séptico. Fue la figura más importante de la publicidad argentina contemporánea y el cerebro creativo que estuvo detrás de varios de los avisos y las campañas más populares de la televisión y la política de los últimos 30 años

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