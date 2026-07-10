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La muerte de Ramiro Agulla: la despedida al hombre que reinventó la publicidad, en fotos

Este viernes al mediodía, los restos del creativo que murió a los 62 años, fueron sepultados en el Jardín de Paz de Pilar

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Juliana Awada, Martín Cabrales y Julieta Kemble, presentes en la despedida a Ramiro Agulla
Juliana Awada, Martín Cabrales y Julieta Kemble, presentes en la despedida a Ramiro AgullaRS Fotos
Juliana Awada asistó este viernes al sepelio de Ramiro Agulla, el creativo publicitario que murió a los 62 años
Juliana Awada asistó este viernes al sepelio de Ramiro Agulla, el creativo publicitario que murió a los 62 añosRS Fotos
La empresaria y diseñadora se mostró muy conmovida en el sepelio del publicista, que se desarrolló este viernes en el Jardín de Paz de Pilar
La empresaria y diseñadora se mostró muy conmovida en el sepelio del publicista, que se desarrolló este viernes en el Jardín de Paz de PilarRS Fotos
"Abrazamos a toda la familia con amor", publicó el empresario Martín Cabrales en las necrológicas del diario LA NACION
"Abrazamos a toda la familia con amor", publicó el empresario Martín Cabrales en las necrológicas del diario LA NACIONRS Fotos
La decoradora Delfina Vázquez Maiztegui, viuda del publicista, acompañada por un amiga
La decoradora Delfina Vázquez Maiztegui, viuda del publicista, acompañada por un amigaRS Fotos
El representante de futbolistas Santiago Hirsig
El representante de futbolistas Santiago HirsigRS Fotos
Sylvia Pereyra Iraola, junto al exfutbolista y manager
Sylvia Pereyra Iraola, junto al exfutbolista y managerRS Fotos
El relacionista público Roberto “Tato” Lanusse
El relacionista público Roberto “Tato” LanusseRS Fotos
El periodista Willy Kohan con su esposa, Sofía Pomar
El periodista Willy Kohan con su esposa, Sofía PomarRS Fotos
La exmodelo Julieta Kemble
La exmodelo Julieta KembleRS Fotos
La empresaria y diseñadora Paula Cahen D'Anvers
La empresaria y diseñadora Paula Cahen D'AnversRS Fotos /Grosby Group
Ramiro Agulla murió este jueves a los 62 años; había sido internado en los últimos días por una neumonía que se complicó y derivó en un shock séptico. Fue la figura más importante de la publicidad argentina contemporánea y el cerebro creativo que estuvo detrás de varios de los avisos y las campañas más populares de la televisión y la política de los últimos 30 años
Ramiro Agulla murió este jueves a los 62 años; había sido internado en los últimos días por una neumonía que se complicó y derivó en un shock séptico. Fue la figura más importante de la publicidad argentina contemporánea y el cerebro creativo que estuvo detrás de varios de los avisos y las campañas más populares de la televisión y la política de los últimos 30 años RS Fotos
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