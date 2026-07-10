Harry y Meghan visitaron al rey Carlos III y a la reina Camila junto a sus hijos por primera vez en cuatro años

LONDRES.– El rey Carlos III recibió al príncipe Harry, a su esposa Meghan y a los hijos de ambos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en el primer encuentro entre los duques de Sussex y el resto de la familia real británica desde 2022, según informaron los medios locales.

La BBC agregó que el encuentro tuvo como escenario Highgrove House, la residencia de campo del monarca. El Palacio de Buckingham confirmó el viernes por la noche que el rey y la reina Camila habían recibido a la familia esa misma tarde.

El rey Carlos III de Gran Bretaña durante una visita a la Universidad de Oxford, al oeste de Londres, el 10 de julio de 2026 TOBY SHEPHEARD - POOL

Se trata del primer viaje conjunto de Harry y Meghan al Reino Unido desde 2022, cuando ambos asistieron al funeral de la reina Isabel II. Desde entonces, el duque había regresado en solitario en más de una ocasión, entre ellas una visita en septiembre pasado en la que se reunió con su padre.

Esta semana, Harry participó en varios actos públicos en suelo británico, aunque hasta último momento no había sido confirmado si Meghan y sus hijos también viajarían con él.

Un viaje casi frustrado

La visita se había dado por frustrada apenas unos días antes. Según había revelado el diario The Guardian, el duque de Sussex temía que sus hijos no pudieran reunirse con el rey luego de que el gobierno británico rechazara su pedido de contar con protección policial durante la estadía familiar.

El viaje fue el primero que la pareja realiza junto a sus hijos al Reino Unido en cuatro años, en este caso, en el marco de actividades vinculadas a los Juegos Invictus que se disputarán en Birmingham en julio.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, durante una visita al Hospital Infantil de Birmingham, en el centro de Inglaterra, el 9 de julio de 2026 AARON CHOWN - POOL

De acuerdo con la información que presentó el medio británico, Harry tenía especial interés en que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, pudieran volver a ver a su abuelo.

Una fuente cercana al duque había señalado al Guardian que Harry no estaba dispuesto a exponer a sus hijos a ser “perseguidos por los paparazzi a dondequiera que vayan desde el momento en que bajen del avión”. Según la misma fuente, el príncipe evaluaba entonces alternativas para garantizar la seguridad de su familia durante la estadía.

Un trasfondo judicial

El año pasado, Harry había perdido una batalla legal contra el Ministerio del Interior británico por la retirada de la protección policial automática durante sus visitas al país, tras sostener que no era seguro trasladar a su familia sin ese resguardo.

Posteriormente, se le concedió una evaluación integral de riesgos, a la espera de una resolución del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de autorizar este tipo de custodia.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, durante un evento en Birmingham, en el centro de Inglaterra, el 10 de julio de 2026 AARON CHOWN - POOL

Las decisiones del Ravec están a cargo de un presidente independiente y de representantes de la Casa Real, el el Ministerio del Interior, la Oficina del Gabinete y la Policía Metropolitana de Londres.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, no interviene en los casos individuales.

Un vocero del gobierno había defendido el sistema de seguridad como riguroso y proporcionado, y evitó dar detalles sobre los dispositivos de protección para no comprometer su eficacia.

Un acercamiento gradual

El encuentro en Highgrove se da luego de que en septiembre pasado Harry y su padre se vieran cara a cara en Clarence House por primera vez desde febrero de 2024, un gesto que en su momento fue leído como un primer paso hacia la reconciliación.

El rey Carlos III de Gran Bretaña se dispone a descubrir una placa durante una visita a la Universidad de Oxford, al oeste de Londres, el 10 de julio de 2026 TOBY SHEPHEARD - POOL

Según había trascendido en el entorno de la pareja, radicada en Montecito, California, en los últimos meses se había producido un acercamiento entre el rey y su hijo menor, luego de las tensiones generadas por las críticas públicas de Harry en sus memorias, Spare, y en distintas entrevistas televisivas.

Agencia AFP