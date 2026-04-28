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AGUSTONI, Reinaldo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUSTONI, Reinaldo. - Sus amigos de estudio y profesión, ingenieros: Alberto Antonini, Pedro Antonini y Diego Suárez Anzorena lamentan su partida y ruegan una oración por su encuentro con el Padre y por el consuelo de Josefina y familia.

AGUSTONI, Reinaldo, Ing. - Sus amigos Alberto Cappagli y Marta, Anylu Llambi, César, Mabel y Amaría Marti Garro, Sonia y Adrián Rivi, Raquel y Luis Velasco y familias lo despiden con pesar y acompañan a Josefina e hijos en su dolor.

AGUSTONI, Reinaldo, q.e.p.d. - Alberto C. Cappagli y sus hijos despiden con tristeza al querido Reinald.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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