Javier Milei habló sobre la suba de la inflación y dijo: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”

El presidente Javier Milei fue el encargado de brindar el discurso de cierre de la cena anual de la Fundación Libertad, evento que se celebró en Parque Norte. El mandatario hizo uso de la palabra desde las 21.45 y concluyó a las 23. Previo a su disertación, recibió el premio Libertad 2026 por parte de Alberto Benegas Lynch (h).

El titular de La Libertad Avanza (LLA) comenzó solidarizándose con el presidente de Estados Unidos tras el tiroteo durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington: “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato contra Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política contra el mundo libre. Debe ser detenido en sus inicios. Hay muchos que no toleran perder la batalla en las urnas. Esas personas no son compatibles con la democracia. Debe ser castigado con todo el peso de la ley”.

“Nosotros los liberales cometimos un gran error tras la caída del muro de Berlín, de creer que con la sola caída alcanzaba. La realidad demostró que no. De hecho, lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos. Trasladó la lucha de clases a otro tipo de debates de la sociedad. Terminaron tomando la escena. Y no tienen ningún problema en matarnos si les es necesario”, reparó.

El presidente Javier Milei durante la cena anual de la Fundación Libertad Fundación Libertad

Tras aquel comentario, Milei precisó que la charla tendría por objeto demostrar que “las ideas de la libertad funcionan”. “Hoy escucho a muchos que se llenan la boca con cosas que no les parecen correctas, pero al momento que tenían que hacer las cosas... Nosotros a nivel nacional no solo que hicimos el ajuste más grande en la historia de la Argentina sino que le devolvimos plata a los argentinos”, destacó.

Habló también sobre los recortes del sector público, con un dardo contra la exmandataria Cristina Kirchner: “Redujimos el tamaño del sector público nacional, que ronda los 15 puntos del PBI. Si quisiéramos compararlo con otras épocas, deberíamos corregir por el acto de populismo salvaje de la presidiaria [Cristina Kirchner], cuando empezó a dar jubilaciones sin aportes. Eso hizo que fuera más alto del peso del sector público para respetar el derecho adquirido por parte de los jubilados”. Y puntualizó: “A veces nos olvidamos del lugar del que venimos”.

El presidente Javier Milei durante la cena anual de la Fundación Libertad Fundación Libertad

Al momento de abordar la deuda pública, puso el foco nuevamente en el kirchnerismo: “Durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda subió en US$60.000 millones de dólares. Quiere decir que los US$320.000 millones de dólares restantes son todos del kirchnerismo. Si hay alguien que ha endeudado a este país, comprometiendo a las generaciones futuras, es el kirchnerismo. Durante nuestro gobierno, cayó de US$10.000 millones”.

“Si hay algo que los caracteriza es contar mentiras. Otra gran mentira: ahora repudian la inflación, pero es la misma que tenía Cristina Kirchner. Son bastante ignorantes y bastante brutos en economía. No me sorprende que sean personas que no pueden sumar dos más dos con un ábaco”, arremetió Milei. Aprovechó asimismo para apuntar contra Axel Kicillof: “El mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires”.

Y aclaró: “No fue magia. Fue liberalismo puro y duro. Control de la política fiscal y monetaria. No quiere decir que la inflación esté resuelta. 33% es un número horrible. Pero tiene un sentido. La inflación había empezado a caer de manera profunda. Pero luego del resultado de mayo y la victoria de Manuel [Adorni] en Ciudad, la política salió a jugar. Lo que hubo a partir de la elección fue un saboteo enorme, donde coordinaron empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores, para destruir el programa económico. Quisieron destruir el equilibrio fiscal".

Milei recibió el premio Libertad 2026 Fundación Libertad

Acusó entonces a los actores mencionados de orquestar un “ataque especulativo” que “nunca se vio en la historia de la Argentina”. “Llevaron el Riesgo País a 1500, la demanda de dinero cayó junto con los pasivos monetarios. Destruyeron el capital de trabajo de la economía, pero pudimos mantenernos a flote por la solidez del programa. Los deshonestos intelectualmente dicen que nos salvó Estados Unidos", dijo el Presidente.

Y anticipó: “El número [de inflación] es horrible, pero lo vamos a derrotar. Vamos a seguir haciendo lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica. No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. La base monetaria sigue siendo la misma, por lo tanto, en algún momento va a caer”.

Una hora después del inicio de su discurso, procedió a enumerar lo que consideró “hitos” de su administración: “Mandamos la ley de modernización laboral, sacamos déficit cero, aprobamos el acuerdo de la UE-Mercosur, aprobamos la ley de Glaciares y bajamos la edad de imputabilidad. En un mes y medio, sacamos más leyes que en los últimos 40 años. Sacamos también a 14 millones de la pobreza. No nos dejemos psicopatear por los kukas”.

Manuel Adorni y Karina Milei, presentes durante el discurso de Javier Milei en la Fundación Libertad

Al hacer uso de la palabra “ajuste”, afirmó que fue absorbido por el sector público y “pagó la casta”. ¿Saben a quién le fue peor en términos reales? A mí. Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. Soy el presidente que menos gana en América. Cayeron los salarios del sector público, el consumo está en su pico histórico y no hay déficit de cuenta corriente. Dejemos de pensar como cavernícolas", insistió.

Renovó también su ataque contra el periodismo y le pidió a la ciudadanía “no comprar la mentira” de quienes tildó de “ensobrados y corruptos”. Se despachó además -con un exabrupto- contra el expresidente Alberto Fernández por el manejo de la pandemia y el vacunatorio VIP: “Perdón el término. Esos hijos de puta hicieron que murieran 130.000 argentinos. Se llevaron la vida de 100.000 argentinos por hacer populismo”.

Y concluyó su discurso respondiendo a la interrogante “¿bajará la inflación?“: “Todo nos hace más optimistas hacia adelante. La demanda de dinero está subiendo y la inflación va a caer. Tarde o temprano vamos a derrotarla. Vamos a hacer a la Argentina el país más libre del mundo. El liberalismo seguirá hacia adelante”.

El presidente Javier Milei durante la cena anual de la Fundación Libertad Fundación Libertad

El encuentro reunió a dirigentes políticos, empresarios e intelectuales de la Argentina y de otros países de la región, y volvió a consolidarse como una de las principales citas del espacio liberal.

La convocatoria incluyó a más de 1000 invitados y tuvo como figuras destacadas como la del expresidente Mauricio Macri, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros referentes del oficialismo y la oposición. También participaron el ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y la dirigente venezolana María Corina Machado, quien intervino de manera remota.