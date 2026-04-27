Pensiones por invalidez y trabajo: “Hay personas con discapacidad que necesitan ambos ingresos para tener una vida digna”

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Senado la semana pasada busca limitar las pensiones por invalidez y reabre una discusión sensible: ¿esa ayuda económica, de 336 mil pesos, la deben cobrar solo quienes no pueden trabajar?

Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) consideran que es “un error” suspender el beneficio si la persona tiene un empleo, tal como lo estipula el proyecto oficial. Alejandro Cytrynbaum, secretario de la institución, cree que podría empujar a miles de personas a la pobreza.

—Según los fundamentos del proyecto de ley, que llamaron “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, las pensiones solo deberían ser una ayuda para quienes no pueden trabajar en lo absoluto. ¿Qué opina?

—Me parece un gravísimo error. Es muy poquito lo que se percibe, menos que una jubilación mínima. Nadie puede vivir solo con eso. Por eso, hay personas que, además, necesitan trabajar para complementar ese ingreso y tener una vida lo más digna posible.

—Una de las últimas cifras oficiales habla de cerca de 1,2 millones de pensiones activas en todo el país. ¿Cuál era la finalidad original de la pensión por invalidez?

—Originariamente era una ayuda para que las familias que tenían una persona con discapacidad y estaban en una situación de vulnerabilidad pudieran cobrar algo. Era una ayuda desde el Estado que se cortaba si la persona accedía a un empleo. Después de muchos años de lucha habíamos logrado que el trabajo y la pensión no fueran incompatibles. Es una incoherencia quitarle la pensión a alguien que trabaja porque la persona que la cobra realmente la necesita. Si se la quitan, la van a estar condenando a la extrema pobreza.

—Por lo general, ¿cómo son los empleos a los que acceden las personas con discapacidad?

—Te puedo hablar de lo que pasa en ASDRA. Por nuestro programa de inclusión laboral tenemos gente que trabaja en reposición en farmacias, en fraccionamiento en laboratorios; gente que hace trabajo administrativo en el Registro Automotor; mozos en bares y restaurantes. Ya hemos hecho más de 100 colocaciones mediante este programa. Pero si lo medimos a nivel país es casi nada. Sabemos que muy pocos tienen trabajo. Y no porque nuestros hijos no estén formados, sino porque escasean las oportunidades.

El secretario de ASDRA Alejandro Cytrynbaum junto a su hijo Martín Gentilez

—Se estima que el 80% de las personas con discapacidad no consiguen trabajo. ¿Saben cómo es la situación concreta de las personas con síndrome de Down?

—Hace unos años le hicimos una serie de preguntas a las familias que tienen contacto con ASDRA, a través de la Red Argentina T 21, que integran la mayoría de las asociaciones de síndrome Down de todo el país. Esa encuesta arrojó que el 66% no cuenta con formación para el empleo y que el 93% de quienes tuvieron alguna formación laboral en su vida no acceden a un trabajo.

—¿Cómo son las condiciones de trabajo para los que acceden?

—Suelen ser, por lo general, puestos de media jornada y el sueldo va en proporción de las horas trabajadas. Es decir, no es un sueldo completo. Si la persona solo cuenta con ese ingreso para subsistir, es imposible que le alcance, porque además tiene otros gastos. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual requieren de muchos apoyos. Esos apoyos hoy están en peligro porque las obras sociales y prepagas no les pagan lo suficiente a los profesionales. En muchos casos, hay que pagarles un plus o directamente acceder a ciertas terapias en forma privada. ¿Cómo hace alguien que cobra un sueldo magro por media jornada?

—Supongamos que una persona trabaja y no cobra la pensión y un día se queda sin trabajo. ¿Qué pasaría con su cobertura social?

—Se quedaría sin cobertura. En ese sentido, la pensión también garantiza una obra social. Por eso las familias estamos horrorizadas de lo que se quiere hacer con esta ley.

—Me decía que faltan oportunidades de empleo. ¿Cuáles son hoy las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad para conseguir trabajo?

—Para empezar, no tienen muchas ofertas. La mayoría son las que pueden generar las instituciones como ASDRA, a partir de articulaciones que se hacen a pulmón. No son parte de una verdadera política pública.

—Y una vez que acceden, ¿con qué barreras se enfrentan?

—La falta de apoyos es una barrera muy fuerte porque son necesarios, sobre todo al principio, pero también los necesita el entorno: no todos sabemos interactuar con personas con discapacidad intelectual.

—Si la ley entrara en vigencia, ¿podría pasar que alguien prefiera tener este beneficio aún a costa de no buscar trabajo?

—Eso ya pasa ahora. Por ejemplo, algunas familias de personas con síndrome de Down tienen mucho miedo de que su familiar apueste a un trabajo que quizás no sea permanente y pierda la pensión, que es de por vida. Este proyecto es totalmente regresivo, porque va en contra del crecimiento de las personas.

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