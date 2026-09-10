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AHETS ETCHEBERRY, Juan José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AHETS ETCHEBERRY, Juan José, BR (R) q.e.p.d., falleció el 8-9-2026. - Las Promociones 20 EAM, 81 ENM y 84 CMN participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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