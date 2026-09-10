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Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico advirtió por condiciones adversas en distintas provincias; en la ciudad de Buenos Aires la máxima será de 20°C

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Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que la temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron un leve aumento y se mantuvieron estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 10 de septiembre continuarán en la misma línea. En tanto, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas para distintas provincias.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona más afectada por las tormentas -donde rige el aviso de nivel naranja- es Misiones. En esta provincia, se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esta área puede ser afectada por lluvias y tormentas fuertes que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, granizo y actividad eléctrica frecuente. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.

El mapa de alertas para este jueves 10 de septiembre
El mapa de alertas para este jueves 10 de septiembre

En tanto, la advertencia amarilla por tormentas alcanza a Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca. En estos casos, se anticipan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Jujuy, Salta y la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca. En estos puntos, se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100.

En el norte del país se esperan condiciones adversas
En el norte del país se esperan condiciones adversas

A su vez, publicó una advertencia por vientos Zonda para Mendoza y San Luis, donde se prevén velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 60.

Por último, en Tierra del Fuego y Chubut rige una alerta amarilla por nevadas. En las zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas. En cambio, en la zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 centímetros.

En Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, que estarán acompañadas de vientos del sector sur, en todo el período se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevé un día parcialmente nublado, en la misma línea que durante los últimos días. La mínima será de 11°C y la máxima de 20°C. También será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 70%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires
El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, se emitió un pronóstico un poco más frío, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado.

Asimismo, el SMN publicó el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 14°C en Catamarca; 27°C y 15°C en Chaco; 13°C y 5°C en Chubut; 24°C y 11°C en Córdoba; 26°C y 15°C en Corrientes; 22°C y 10°C en Entre Ríos; 28°C y 18°C en Formosa; 22°C y 10°C en Jujuy; 23°C y 8°C en La Pampa; 24°C y 12°C en La Rioja; y 19°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 16°C en Misiones; 18°C y 5°C en Neuquén; 14°C y 5°C en Río Negro; 22°C y 11°C en Salta; 22°C y 10°C en San Juan; 22°C y 9°C en San Luis; 4°C y -3°C en Santa Cruz; 22°C y 10°C en Santa Fe; 27°C y 13°C en Santiago del Estero; 0°C y -3°C en Tierra del Fuego; y 20°C y 12°C en Tucumán.

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