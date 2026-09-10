Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que la temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron un leve aumento y se mantuvieron estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 10 de septiembre continuarán en la misma línea. En tanto, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas para distintas provincias.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona más afectada por las tormentas -donde rige el aviso de nivel naranja- es Misiones. En esta provincia, se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esta área puede ser afectada por lluvias y tormentas fuertes que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, granizo y actividad eléctrica frecuente. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.

El mapa de alertas para este jueves 10 de septiembre

En tanto, la advertencia amarilla por tormentas alcanza a Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca. En estos casos, se anticipan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Jujuy, Salta y la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca. En estos puntos, se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100.

En el norte del país se esperan condiciones adversas

A su vez, publicó una advertencia por vientos Zonda para Mendoza y San Luis, donde se prevén velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 60.

Por último, en Tierra del Fuego y Chubut rige una alerta amarilla por nevadas. En las zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas. En cambio, en la zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 centímetros.

En Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, que estarán acompañadas de vientos del sector sur, en todo el período se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevé un día parcialmente nublado, en la misma línea que durante los últimos días. La mínima será de 11°C y la máxima de 20°C. También será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 70%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, se emitió un pronóstico un poco más frío, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado.

Asimismo, el SMN publicó el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 14°C en Catamarca; 27°C y 15°C en Chaco; 13°C y 5°C en Chubut; 24°C y 11°C en Córdoba; 26°C y 15°C en Corrientes; 22°C y 10°C en Entre Ríos; 28°C y 18°C en Formosa; 22°C y 10°C en Jujuy; 23°C y 8°C en La Pampa; 24°C y 12°C en La Rioja; y 19°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 16°C en Misiones; 18°C y 5°C en Neuquén; 14°C y 5°C en Río Negro; 22°C y 11°C en Salta; 22°C y 10°C en San Juan; 22°C y 9°C en San Luis; 4°C y -3°C en Santa Cruz; 22°C y 10°C en Santa Fe; 27°C y 13°C en Santiago del Estero; 0°C y -3°C en Tierra del Fuego; y 20°C y 12°C en Tucumán.