Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Cuando el 23 de febrero comenzó Gran Hermano, generación dorada, nadie podía prever que iban a ser cuarenta y tres los participantes que pasarían por la casa. De personajes famosos a Ticktockers e influencers, uno a uno fueron saliendo eliminados por el voto del público. Lo cierto es que entre abandonados, cuestiones de salud y expulsiones, en estos 199 días pasó de todo. Queda una semana de cara a la final del reality y cuatro son las mujeres que siguen teniendo chances de ganar la copa.

Sol Abraham: saltó a la fama en Gran Hermano 2011, edición en la que se convirtió en una de las jugadoras favoritas, alcanzando el quinto puesto tras 126 días de aislamiento. Luego hizo carrera en los medios y volvió para convertirse en la villana de esta temporada. “No me importa quién se queda y quién se va, lo que quiero es ganar”, repite como uno de sus lemas dentro de la casa. Fue expulsada pero volvió gracias a un Golden Ticket que le dio el Big. Charlotte Cannigia: la hija de Mariana Nannis entró en la segunda tanda de participantes, ya avanzado el juego para darle aire a un programa que sufrió los embates de un rating irregular. Con su estilo habitual, la joven sobrevivió a fuerza de pasar desapercibida por mucho tiempo y de enfrentarse a Solange las últimas semanas. Su popularidad le juega a favor aunque con eso no alcanza. Luana Fernández: la única competidora que está desde el primer día dentro de la casa y que no rompió el aislamiento por ningún motivo. Influencer, se la vio vinculada a varias polémicas del afuera que nada la ayudaron en el juego. Y finalmente, Gisela ‘Yipio’ Pintos: la humorista uruguaya lideró el grupo que integró junto a Andrea del Boca y varios jóvenes. De personalidad fuerte, a comienzos de mayo tuvo que abandonar el juego por decisión propia debido a un problema urgente de salud de su madre. Sin embargo, gracias al apoyo masivo del público, logró reingresar oficialmente a la competencia pocas semanas después a través del repechaje, liderando los votos con el 35,6%.

Las cuatro con perfiles muy diferentes tenían chances de llegar a la final, aunque una se quedó en el camino en la gala de este miércoles. A las 22.40 comenzó GH con un piso de 10.5 que le dejó Popstars. Cuando Santiago del Moro anunció que Charlotte seguía en carrera, el rating trepó a los 11,7. Luego llegó el turno de Sol y, finalmente, Yipio y Luana quedaron en la cuerda floja. Con el 6,6% de los votos positivos, la joven influencer quedó eliminada, se ganó el cuarto lugar, con una marca máxima de 12,1 puntos.

¿Cómo fue la competencia del resto de la televisión?

Como suele suceder en la pantalla chica, muchas veces dos ciclos similares son programados en el mismo horario para que el público elija. Es el caso de Es mi sueño y Popstars, si bien las propuestas son diferentes, en ambos programas los participantes cantan. A las 21 arrancó una nueva edición del ciclo que conduce Guido Kaczka con un piso de 6,3 puntos, segundo en la franja pero rápidamente pasó a liderar con 8,0. En esta segunda temporada los famosos asumieron el desafío de interpretar todo tipo de canciones y darlo todo sobre el escenario para hacer realidad los deseos de quienes llegan al programa con una ilusión. Para ello, cada personalidad está cantando junto a distintos concursantes, para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan, avanzarán; y el participante no famoso del dúo que no las alcance, quedará eliminado. El conductor explicó cómo será la dinámica de la definición de las parejas: “Cada famoso puede tener un máximo de ocho candidatos, si llega a eso, no canta más en esta instancia. Puede pasar que otro tenga menos, una vez que termina esta etapa, sigue la segunda donde la continuidad es por puntos. Van a avanzar dos candidatos y uno quedará eliminado. Así hasta llegar al teatro Òpera”.

Esta noche se presentaron Pipino Cuevas,Viviana Saccone, Nati Pastorutti, Gastón Angrisani, Anaís Castro, Dante Ortega, Martín Souto y Alan Birman, finalista de la primera temporada y Delfina Locarmine que consiguieron el verde perfecto de los cuatro jurados, hoy con Marcela Morelo, con el tema “Cheek to cheek”. El talent show de eltrece tocó una marca máxima de 8,1, liderando gran parte de la competencia directa con Telefe

A las 21.35 comenzó Popstars con 6,3 puntos, segundo en la franja. En la pantalla de Telefe siguen el camino para encontrar a las nuevas estrellas del pop. Ya son solo cincuenta las jóvenes que tienen chances de seguir adelante y continúan con los “Talleres Intensivos”. Esta noche tuvieron que cantar a dúo diferentes mashups, armados por cuatro de las compañeras, mezcla de una base rítmica de una canción con otra y una pista totalmente nueva. El reality llegó a una marca máxima de 9,8.

Atrás quedaron LAM con 4,9 y Bendita con 3,7 puntos. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer lugar en la franja con un pico de 3,4 y 2,6, respectivamente. Nuevamente, elNueve estiró el ciclo de archivos conducido por Edith Hermida durante 10 minutos para competir con América y le dio buen resultado. Durante agosto el programa de Beto Casella logró cerrar el mes con 2,1 de promedio, tras la polémica que generó su debut, y se consolidó tercero en la franja. Desde su estreno, en febrero, subió 0,2 décimas mes a mes.

Pasadas las 22.35 arrancó Mario Pergolini con un piso de 5,3 puntos. Otro día perdido recibió a Marina Calabró como invitada central y logró una marca máxima de 6,3 con el monólogo del conductor en el que se refirió a la muerte de Chiche Gelblung. Más atrás se ubicaron Pasó en América y Opinión Pública conducido por Romina Manguel con picos de 1,1.