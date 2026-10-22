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LA NACION

AIMARETTI, Ricardo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AIMARETTI, Ricardo, q.e.p.d. - Con profundo pesar despedimos a Ricardo Aimaretti, quien deja una huella imborrable en nuestra industria, no solo por su capacidad de compromiso, sino también por su calidad humana. Desde TTE acompañamos a su familia y al equipo de Tadeo Czerweny en este triste momento. Lo recordaremos siempre con respeto, admiración y afecto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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