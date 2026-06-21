LA NACION

ALAM, Roberto,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALAM, Roberto, q.e.p.d. - Su mujer Cristina, sus hijas Marcela, María, Florencia y Paula, sus yernos Román, Ignacio, Franco, Christian, sus nietos Katalina, Agustín, Nicolás, Manuel, Fermín, Dante, Renata, Maite, Leda y Olivia lo despiden con amor y ya descansa en paz junto a su hija Julieta.

ALAM, Roberto, q.e.p.d. - Alberto Hubert, María Evangelina y Ernesto acompañan a María y a toda su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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