SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALBA POSSE de HARIRI, Beatriz María, q.e.p.d., falleció el 20-4-2026. - Su marido Juan Carlos; sus hijos Juan Pablo y María Julia Thamm, Francisco y Chacha Tsin, María Victoria y Gonzalo Rigo; Mariana Hariri; sus nietos Delfina, Felipe, Agustina, Juan Martín, Pedro, Pilar, Isabel, Juan Enrique, Juana y Ana Inés, la despiden con cariño y ruegan oraciones por su alma. - LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.

✝ ALBA POSSE de HARIRI, Beatriz María. - Su hermano Ricardo Alba Posse y Patricia; sus hijos Sebastián y Carito; Agustín y Georgina, Pilar y Carlitos; Ángeles y Ramón; Pato y Javier; e Ignacio y Ana Paula y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la querida Bea y ruegan una oración por su alma.

ALBA POSSE, Beatriz María. - Mariela y Alfredo e hijas la despiden con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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