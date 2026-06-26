El agradecimiento de Hernán Galíndez con el Kily González después de la clasificación de Ecuador en el Mundial

Todavía se habla del gran triunfo que consiguió Ecuador ante Alemania pori 2-1 este jueves, lo que posibilitó la clasificación del conjunto sudamericano a los 16avos de final del Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Sebastián Becaccece, el entrenador, venía siendo muy cuestionado por la prensa e hinchas locales, el equipo carecía de contundencia a la hora de atacar, pero encontró el desahogo en la última fecha del Grupo E.

Uno de los protagonistas para dar el golpe fue Hernán Galíndez, arquero de Huracán que no sólo se destaca en el fútbol argentino sino que también lo hace con la selección de Ecuador.

Hernán Galindez se abraza con los otros dos arqueros del plantel de Ecuador tras el gran triunfo ante Alemania, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el resonante resultado conseguido que sorpendió a todo el mundo, Galíndez expresó sus sensaciones: “Lo primero que sentí es un desahogo que no sabía que se podía sentir. Cuando terminó el partido lloraba abrazado con los otros dos arqueros, con Moi y con Gonza (Moisés Ramírez y Gonzalo Valle) y lo que les decía era que ‘no me quería ir hoy, no me quería ir hoy’. Pero antes del partido no lo podía decir. Entonces me saqué una responsabilidad enorme, enorme. Lo dije: era, es mi último Mundial y probablemente podría haber sido mi último partido. Pero gracias a Dios mis compañeros me dieron la posibilidad de que sea al menos uno más”, dijo en rueda de prensa.

Y hasta sorprendió con un agradecimiento particular, hacia un entrenador (Cristian Kily González) que tuvo en Rosario Central pero que lo estaba siguiendo a miles de kilómetros, en la Argentina. “Hay algo que les voy a contar y no saben. Cuando terminó el partido con Curazao (Ecuador generó más de 15 situaciones de gol pero no pudo quebrar el 0-0), llegué al vestuario y estaba muy triste. Agarro mi teléfono y tenía un mensaje: el Kily González. En el audio me decía: ‘Gordo, -me llama Gordo- hicieron un partidazo. Te tenés que levantar. Andá a hablar con tus compañeros. Golpeales la puerta de la habitación, andá, abrazalos, deciles que los querés. No se pueden quedar afuera...’ Me mandó un audio y yo le dije: ‘¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así?’. Y recién lo llamé para agradecerle. Porque en los momentos que no entra la pelota son pocos los que llaman, son pocos los mensajes que uno recibe".

"RECIÉN LLAMÉ AL KILY GONZÁLEZ PARA AGRADECERLE"



Tras la clasificación de Ecuador a 16vos. de final, Hernán Galíndez contó cómo vivió los últimos días y confesó que el entrenador se comunicó con él y le envió ánimos para enfrentar la final anticipada con Alemania.



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Galíndez siempre tuvo una mirada más global más allá de los resultados. Así lo expresa en cada entrevista, como lo hizo para LA NACION en enero de este año, o en cada momento de su vida logró expresar una mirada que iba más allá de la agenda de las presiones y las sobre-exigencias. Una vez más lo demostró reconociendo el gesto de un entrenador que había tenido en Rosario Central, que hoy está sin trabajo, pero que sigue manteniendo una gran relación con sus dirigidos, como quedó demostrado en esta oportunidad, aportando su granito de arena para una victoria ajena pero de la que también se puede sentir partícipe.

“¡Sí se puede, sí se puede!”, todavía gritaban los miles de ecuatorianos en medio del triunfo de este jueves mientras su equipo se jugaba la vida con Alemania. Y se pudo: la Tricolor remontó 2-1 a los tetracampeones y se clasificó a la siguiente etapa del certamen más importante del planeta.

Ecuador vs Alemania - Mundial 2026

El MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, se tiñó de amarillo. Más de 50.000 hinchas tricolor empujaron desde las tribunas en la última posibilidad que les quedaba en la Copa del Mundo, según detalla un cable de la agencia AFP, para el único resultado posible: ganar a una Mannschaft que ya estaba clasificada a dieciseisavos y como líder del grupo.

La Tricolor necesitaba sí o sí ganar luego de dos partidos que terminó con sufrimiento: la derrota sobre el final ante Costa de Marfil (1-0) y mencionado empate sin goles ante el eliminado Curazao: debían vencer a los alemanes, y que los caribeños derrotaran a los africanos en un partido disputado en simultáneo en Filadelfia. Sucedió lo primero, aunque no lo segundo (triunfo marfileño 2-0). Pero al combinado que llegó a Norteamérica con el potencial de ser la revelación le bastará con avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Le preguntaron a Beccacece qué sentía tras el gran triunfo y el DT argentino dijo: “A veces nos toca el dolor de una derrota y a veces nos toca la satisfacción de una victoria. Lo importante es ese equilibrio”.