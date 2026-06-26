Franco Colapinto, en vivo: la segunda práctica del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, minuto a minuto

La segunda sesión de entrenamientos marcará el final de la actividad del viernes en el autódromo austríaco. Los pilotos de la Fórmula 1 volverán a salir a la pista ya en sábado. El cronograma establece que la tercera tanda de prácticas comenzará a las 7.30 de la mañana (hora de la Argentina), mientras que la clasificación tendrá bandera verde a las 11 de la mañana. El plato fuerte del fin de semana, el Gran Premio de Austria, comenzará el domingo a las 10 de la mañana, siempre en hora de la Argentina.