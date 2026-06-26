Franco Colapinto, en vivo: la segunda práctica del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino sale a la pista buscando mejorar el octavo puesto de la primera sesión
Antonelli: "No es una pista fácil"
El piloto italiano, líder del campeonato del mundo, habla en la previa con Disney+: “No es una pista fácil, pero creo que será muy divertido”, señala el corredor de Mercedes. Y agrega: “Por supuesto, Ferrari está en gran forma. Y Red Bull traerá muchas actualizaciones. Max [Verstappen] siempre fue muy fuerte en esta pista. Creo que será una carrera muy luchada. Y tengo muchas ganas de que empiece”, dice el joven italiano.
La agenda de Colapinto para el fin de semana
La segunda sesión de entrenamientos marcará el final de la actividad del viernes en el autódromo austríaco. Los pilotos de la Fórmula 1 volverán a salir a la pista ya en sábado. El cronograma establece que la tercera tanda de prácticas comenzará a las 7.30 de la mañana (hora de la Argentina), mientras que la clasificación tendrá bandera verde a las 11 de la mañana. El plato fuerte del fin de semana, el Gran Premio de Austria, comenzará el domingo a las 10 de la mañana, siempre en hora de la Argentina.
Las mejoras de Alpine para el GP de Austria
La escudería de Enstone reveló varias actualizaciones en los monoplazas manejados por el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. Ambos autos tienen mejoras tanto en la parte delantera como en el difusor. Según recoge el portal Motorsport.com, “el equipo de Enstone declaró cinco componentes actualizados ante la FIA, todos orientados a mejorar la carga aerodinámica y la gestión del flujo de aire, en una evolución que busca incrementar el rendimiento general del auto”.
There’s something about this track and giving you wings 😉— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 26, 2026
What an effort to bring a new front wing to this weekend’s #AustrianGP. From Enstone to Spielberg, it takes a team to get us on track 🩷 pic.twitter.com/VFTR1s65GT
Austria, segunda tanda
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la segunda práctica de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring de Austria. Franco Colapinto viene de quedar en el octavo puesto en la primera tanda de entrenamientos, por lo que buscará mantener las buenas sensaciones en su Alpine y encontrar la mejor puesta a punto para la clasificación de este sábado. El segundo ensayo en el trazado austríaco, que comenzará a las 12 del mediodía (hora de la Argentina) puede verse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.
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