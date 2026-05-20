SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALCONADA MAGLIANO, Inés María, 18-5-2026. - Por lo mismo que fue admirada, fue también atacada porque, como decía Gustavo Soler sobre el Quijote,: “los hombres que están sometidos al razonamiento, a las leyes, o a las opiniones de los otros suelen mirar con envidia la libertad de los demás.” Gracias, ma, por tu ejemplo de mujer libre, valiente y digna. Tu hija, Pampita.

Avisos fúnebres

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