SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALDAZABAL, Enrique Ernesto, q.e.p.d., falleció el 25-6-2026. - Lo despedimos con inmenso amor: su esposa Margarita Luzuriaga, sus hijos Mariana, Marcos, Maguie y Loli, sus yernos, nuera y sus nueve nietos. Agradecemos a quienes deseen acompañarnos en este último adiós. Sus restos serán inhumados hoy, 12 hs., en el Jardín de Paz.

✝ ALDAZABAL, Enrique Ernesto, q.e.p.d. - Isabel y Jorge con profundo dolor despiden al Sr. Enrique Aldazabal y acompañan a su esposa, hijos y familia con gran cariño en este momento.

✝ ALDAZABAL, Enrique Ernesto q.e.p.d., falleció el 25-6-2026. - El directorio y la comisión directiva del Olivos Golf Club y sus vecinos del Olivos Golf Country Club lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su familia en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

✝ ALDAZABAL, Enrique Ernesto, q.e.p.d., falleció el 25-6-2026. - El directorio de grupo Boldt y su personal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ ALDAZABAL, Enrique Ernesto, q.e.p.d., falleció el 25-6-2026. - Rosana y Antonio Eduardo Tabanelli participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia Aldazabal en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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