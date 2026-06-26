Terremotos en Venezuela: habló el cuñado de Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia

En las últimas horas habló Ricardo Ardiles, el cuñado del futbolista argentino Lucas Trejo, quien juega en el club Marítimo de La Guaira y busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos tras los terremotos que arrasaron Venezuela el miércoles. Desde entonces no tiene noticias ni de Yanina Maranella ni de Aarón ni de Ainhoa, de cinco y siete años.

Mientras continúan las tareas de rescate y se buscan a sobrevivientes y víctimas entre los escombros, Trejo espera novedades. El jueves por la noche publicó una nueva historia en su cuenta de Instagram para informar que continúa la búsqueda. “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar con ellos”, escribió el jugador.

Nuevo mensaje de Lucas Trejo: sigue buscando a su familia

Ardiles, marido de la hermana de Yanina Maranella, aseguró que las noticias se dificultan por la caída de la comunicación. “Son muy pocas, lamentablemente, porque no hay luz ni señal. Es una verdadera zona de catástrofe”, indicó el familiar en diálogo con Cadena 3. La falta de señal de telefonía celular en varios puntos del país agravó la angustia de muchas familias. Decenas de personas recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda en busca de sus seres queridos, publicando fotos de familiares desaparecidos y su última ubicación conocida.

El desesperado pedido de ayuda de un futbolista cordobés que reside en Venezuela para encontrar a su familia tras los devastadores terremotos. @lucastrejo_lt

Trejo disputaba un partido en Caracas cuando ocurrieron los terremotos. Su familia estaba en el departamento familiar en un complejo de torres residenciales llamado Cumanagotto, ubicado en La Guaira, la ciudad costera cerca de la capital venezolana que fue la más castigada por la catástrofe natural. “Cuando Lucas llegó encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, contó.

“Tenemos la esperanza de que hayan salido o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto”, agregó.

El pedido de ayuda de un futbolista argentino que vive en Venezuela para hallar a su familia. @lucastrejo_lt

En tanto, señaló que los equipos especializados son insuficientes frente a la magnitud de la destrucción ocasionada. “Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día [del jueves]”, dijo el cuñado.

“También tenemos esperanza de que estén con vida bajo los escombros. Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos”, relató horas después en diálogo con radio Mitre.

Durante el miércoles, tras los dos devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, el futbolista publicó en sus redes sociales un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su familia. “No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió.

El desesperado mensaje de un futbolista argentino

El defensor central, nacido en Córdoba pero con gran parte de su carrera profesional desarrollada afuera de la Argentina, concentraba con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela al momento del desastre.

“Por ahora no hay ninguna noticia. Estamos esperando novedades. La situación en La Guaira está bastante grave y no se sabe casi nada”, comento este jueves, ante la consulta de LA NACION, el futbolista venezolano Carlos Lujano, amigo del defensor argentino.

Terremotos en Venezuela

De acuerdo a los últimos reportes actualizados, hasta ahora se contabilizaron al menos 235 personas fallecidas y 4300 heridas después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, añadió que los equipos de rescate se apresuraban hacia las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Un edificio en Catia La Mar, La Guaira, tras el terremoto JUAN BARRETO - AFP

Los terremotos del miércoles fueron de los más fuertes que golpearon a Venezuela en más de un siglo. El principal aeropuerto del país resultó dañado y fue cerrado y no hay subtes ni clases.

En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos dos millones solo en Caracas.

La chavista Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles y apuntó que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de US$200 millones para hospitales y viviendas dañados.