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ALEMÁN, Raúl E.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALEMÁN, Raúl E., q.e.p.d. - Su prima Ana María Bomben lo despide con gran pena y afecto.

ALEMÁN, Raúl E. - Sus sobrinos Pablo (a.) y Marcelo Cardillo y familia recordarán siempre con mucho cariño al querido tío Quique.

ALEMÁN, Raúl E., falleció el 18-5-2026. - Tu cuñada Cristina Driussi te despide con enorme cariño y tristeza. Gracias Raúl por haber compartido felices y divertidos viernes familiares. Te extrañaré. Ya descansás en paz.

ALEMÁN, Raúl, r.i.p., falleció el 18-5-2026. - Alejandro Carbó despide con profundo pesar a su gran amigo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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