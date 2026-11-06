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ALLENDE, Florencia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia. - Susana y Carlos de Belaieff, hijos y nietas participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Florencia.
✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia, q.e.p.d. - María Peltzer y José Estruga e hijos despiden a Flor con todo cariño y acompañan a los Allende y Bivort en estos momentos.
✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia, q.e.p.d. - María y Alberto Bieule, hijos, nietos y bisnietos acompañan con sus oraciones a Sergio, a sus hijos, a sus hermanos y a sus tíos.
Aviso publicado en la edición impresa
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