Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y Zonda para este viernes 6 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, vientos y viento Zonda para este viernes 6 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 11 provincias afectadas por las advertencias y el nivel indicado implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas alcanza al oeste de la provincia de Buenos Aires y a La Pampa. Se esperan fenómenos aislados de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 6 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar las salidas, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos en Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el norte de La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán y un sector del sur de Salta. En la cordillera se prevén velocidades de entre 45 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora. En las demás áreas, soplarán desde el sur a entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y superar ese umbral de manera puntual.

Rige una alerta amarilla por tormentas en dos provincias Ricardo Pristupluk

Ante este panorama, el organismo aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas y toldos; cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Además, pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

En tanto, la alerta amarilla por viento Zonda comprende un sector del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja y Catamarca, y una zona del noroeste de Tucumán. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones muy secas.

Durante su desarrollo, se recomienda evitar las salidas y cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente. También se aconseja mantenerse hidratado, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN pronosticó una mínima de 16°C y una máxima de 25°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde se esperan chaparrones y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la noche se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, y continuarán las ráfagas de similar intensidad. Para el sábado se anticipa un descenso de la temperatura, sin lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, con cielo mayormente nublado durante la mañana y el mediodía, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas por la noche. El sábado comenzará con abundante nubosidad, que disminuirá progresivamente hasta dar paso a un cielo despejado por la noche. Para el domingo y el lunes se pronostican jornadas despejadas, con temperaturas en ascenso y sin precipitaciones.

En Córdoba, las temperaturas irán de una mínima de 15°C a una máxima de 28°C; en Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos, oscilarán entre 16°C y 28°C. En Jujuy, se esperan registros de entre 14°C y 29°C; en Salta, de entre 15°C y 29°C; y en Misiones, de entre 18°C y 32°C. En La Rioja, el piso será de 17°C y el techo de 30°C, mientras que en Santiago del Estero se prevén una mínima de 17°C y una máxima de 35°C.

En San Luis, los valores oscilarán entre 13°C y 17°C; en San Juan, entre 13°C y 21°C; y en Mendoza, entre 11°C y 17°C. En Río Negro, se pronostican una mínima de 11°C y una máxima de 15°C; en Chubut, las temperaturas irán de 10°C a 15°C; y en Santa Cruz, de 6°C a 18°C.