SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALONSO, Carlos. - Galería Palatina lo despide con enorme cariño y el orgullo de haber contribuido, con sus exposiciones, a la historia del arte argentino. Abrazamos a su familia.

✝ ALONSO, Carlos, q.e.p.d. - Con profundo pesar, desde Familia Zuccardi despedimos a nuestro admirado amigo. Gran maestro del arte argentino, mendocino de ley, nos honró ilustrando algunas de las etiquetas de nuestros vinos más importantes y el libro en homenaje a nuestra bodega en Paraje Altamira, Valle de Uco. Acompañamos a su familia y allegados en este momento de profunda tristeza.

ALONSO, Carlos. - El intendente municipal de General Villegas, Gilberto Alegre, en nombre de la comunidad de General Villegas, acompaña a la familia del artista Carlos Alonso ante su fallecimiento.

ALONSO, Carlos, q.e.p.d. - Cristina Baun de Sanguinetti, su hijo Horacio y familia despiden a su querido amigo y acompañan a Teresa y Pablo en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres

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