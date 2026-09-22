El nuevo proyecto de Brad Pitt y Quentin Tarantino tiene un nuevo avance

En el 2019, el film Había una vez en Hollywood se consolidó como uno de los mayores sucesos de taquilla de ese año (quizá uno de los últimos antes del impacto que significó la pandemia en los cines). Con el paso del tiempo, dicho título mantuvo un prestigio sostenido y una popularidad que tuvo una consecuencia tan feliz como inesperada: la realización de una secuela centrada en el personaje interpretado por Brad Pitt. Pocos años después, el proyecto tomó forma y en pocas semanas, el público se reencontrará con el inclasificable Cliff Booth.

La cuenta oficial de Netflix, plataforma streaming que estrenará el film luego de su paso por los cines, compartió en las últimas horas el avance de Las nuevas desventuras de Cliff Booth. Una vez más, Pitt se pone en la piel del carismático doble de riesgo, para una trama en la que se vuelve a combinar violencia, humor negro y un toque de nostalgia por el Hollywood de antaño.

Esta vez, la historia transcurre ocho años después de los eventos narrados en Había una vez en Hollywood. Booth abandonó su antigua profesión y ahora se dedica a arreglar problemas en la industria del cine, que suelen involucrar el ensuciarse las manos y recurrir a métodos poco ortodoxos. Según se muestra en el trailer, ese trabajo lo llevará al mundo de las carreras, las peleas y las extorsiones de toda clase.

Brad Pitt y Quentin Tarantino

Quentin Tarantino escribió el guion de esta nueva película, pero cuando barajó la posibilidad de dirigir también el proyecto, él sintió que era volver a un mundo ya conocido. “Yo amo ese guion, pero estaría por caminar el mismo terreno por el que ya caminé”, reconoció Quentin en una entrevista para el podcast The Church of Tarantino, y luego agregó: “Simplemente me dejó de entusiasmar. Para mi última película, necesitaré sentir una vez más que no sé lo que estoy haciendo. Necesitaré sentirme en terreno no explorado”.

David Fincher dirigió a Pitt en Pecados capitales, El club de la pelea y en Benjamin Button Instagram Tylers Speech

Frente a ese desinterés por dirigir el proyecto, en el mapa apareció el nombre de un realizador que bien podía estar a la altura de las circunstancias. Con grandes obras maestras en su haber, como Zodíaco, Red Social o El club de la pelea, David Fincher es uno de los directores más sólidos de la actualidad, y quien se puso al hombro la tarea de llevar adelante esta nueva película escrita por el autor de Tiempos violentos. De ese modo, Quentin Tarantino, David Fincher y Brad Pitt conforman un equipo de lujo para este esperado film que llegará a Netflix el 23 de diciembre.

Sacha Baron Cohen estará al frente de la primera obra teatral de Tarantino Manuele Mangiarotti - IPA via ZUMA Press

Por otra parte, Tarantino también avanza con otro de sus proyectos, una obra de teatro que lanzará durante el 2027. El título de la pieza será The Popinjay Cavalier, y el protagonista confirmado es Sacha Baron Cohen. El propio director tiene listo el libreto de esta pieza que denominó como una suerte de “comedia de capas y espadas”, que transcurrirá en la Europa de 1830. La obra tendrá su estreno en Londres en los primeros meses del año que viene, y según informó la producción, se tratará de una saga humorística de “engaños y disfraces, inspirada en las grandes épicas y aventuras de capas y espadas que se vieron tanto en el cine como en el teatro”.

De esta manera, Quentin Tarantino avanza en nuevos proyectos, mientras su esperadísima nueva película no deja de demorarse. En ese sentido, cabe recordar que el propio realizador aseguró innumerables veces que su décimo film, que será el siguiente, marcará su despedida de la pantalla grande.