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LA NACION

ALONSO FONTÁN, Bernardo,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALONSO FONTÁN, Bernardo, q.e.p.d. - El Instituto Mandatario De Recaudaciones S.A. lamenta profundamente su fallecimiento, acompañando a sus familiares, seres queridos y colegas en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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