Perlitas de Europa y Conference League: una salvada increíble, una lesión insólita, el gol olímpico y argentinos protagonistas

Una salvada espectacular sobre la línea, una lesión en pleno festejo de gol, un tanto olímpico y buenas actuaciones de futbolistas argentinos se destacaron en la segunda fecha de la Europa League y el estreno de la Conference League, con 18 partidos de la fase de liga en cada competencia este jueves.

Una de las acciones más impactantes ocurrió en Bélgica, en el empate 1-1 entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad. El conjunto español ganaba desde el primer minuto del segundo tiempo, por el gol de Beñat Turrientes, pero Sekou Keita igualó a los 88. Sin embargo, la jugada más increíble llegó en el cierre, cuando Massire Sylla evitó sobre la línea lo que parecía un tanto inevitable. Tras un intento de despeje de un defensor, el arquero Hervé Koffi reaccionó con una atajada de puro reflejo, aunque la pelota quedó con destino de red. Pablo Marín corrió para empujarla, pero al mismo tiempo Sylla apareció con una barrida providencial y salvó a su equipo. La expresión de incredulidad del portero resumió la secuencia.

Si no perdieron, ¡¡ES GRACIAS A ESTA TREMENDA SALVADA DE SYLLA!! Impresionante corrida del central senegalés para evitar el gol de Real Sociedad en la última jugada del partido y remediar el error del arquero Koffi que no lo podía creer… ¡Su cara lo dice todo! pic.twitter.com/VzV2pbmA5W — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

En la Conference, Atalanta derrotó por 3-1 a Pafos en un encuentro que tuvo una situación tan curiosa como desafortunada. Eljif Elmas abrió el marcador a los 45 segundos y, a los 18 minutos, Giacomo Raspadori amplió la ventaja con un penal ejecutado con gran categoría. Pero el delantero sufrió una lesión en la pierna derecha en el momento de rematar y debió ser reemplazado inmediatamente, sin siquiera poder celebrar su conquista. Gianluca Scamacca estableció el 3-0 antes del descanso y Biel descontó a los 88 minutos.

UN GOL QUE COSTÓ CARO… Raspadori convirtió el penal para el 2-0 de Atalanta vs. Pafos pero en se lesionó en el remate y tuvo que dejar el campo de juego.



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Otro de los grandes espectáculos se vivió en Finlandia, donde Trabzonspor superó por 4-2 a KuPS. El veterano Mohamed Salah fue determinante en el comienzo: asistió a Paul Onuachu a los tres minutos y convirtió un golazo con un remate colocado antes del entretiempo. El extremo de 34 años, capitán en el encuentro del jueves, acumula 10 partidos en el club turco con ocho goles y cuatro asistencias. Y sigue batiendo récords: llegó a 65 tantos, que lo ubican como el 12° goleador de la historia de las competiciones de clubes de la UEFA.

El conjunto turco llegó a ponerse 3-0, pero Petteri Pennanen, capitán del equipo local, sorprendió a André Onana con un gol olímpico que reabrió el partido. El exarquero de Manchester United tuvo su revancha poco después, cuando le atajó un penal a Piotr Parzyszek, quien tomó el rebote, pero lo mandó a las nubes. En el tiempo adicional llegaron otros dos tantos, uno por lado, para completar una tarde de seis goles.

El partidazo en Finlandia

Prestianni y Hezze, protagonistas argentinos

Entre las actuaciones nacionales sobresalió Gianluca Prestianni, que aportó dos asistencias en la goleada por 4-1 de Benfica ante Celtic y disputó los 90 minutos. Jhon Durán abrió el marcador a los cinco minutos al picar un penal y el argentino intervino en los dos tantos siguientes: primero, con un centro preciso que Alexander Bah conectó de volea y, después, con un pase filtrado para que el colombiano completara su doblete. Camilo Durán descontó para el conjunto escocés y Vangelis Pavlidis selló el resultado a los 89 minutos.

La goleada de Benfica ante Celtic

También fue decisivo Santiago Hezze, autor del gol en la victoria de Olympiacos por 1-0 sobre Olympique de Marsella, en Francia. A los 42 minutos, el mediocampista de 24 años apareció de cabeza para definir una jugada preparada desde un córner: Chiquinho jugó una pared corta y envió el centro que terminó en la conquista del argentino, que llegó al club griego en 2023 procedente de Huracán y ya está consolidado como titular.

Hubo más presencia argentina. Equi Fernández fue titular en la goleada por 4-0 de Bayer Leverkusen ante Lech Poznan, mientras que Nicolás González ingresó en el segundo tiempo de la remontada por 2-1 de Juventus frente a Celta de Vigo. El conjunto italiano revirtió el resultado en España gracias a un cabezazo agónico de Randal Kolo Muani, a los 92 minutos.

Entre los otros resultados destacados de la Europa League apareció la goleada por 4-0 de Milan en su visita a Salzburgo. Alphadjo Cissé convirtió un hat-trick y, con 19 años y 358 días, se transformó en el italiano más joven en conseguir un triplete en la competencia. Gonçalo Ramos completó la cuenta, aunque el equipo italiano terminó con diez futbolistas por la expulsión de Filippo Terracciano, tras un empujón como último defensor.

La Conference también ofreció un gol desde mitad de cancha: Ilias Sebaoui, número 10 de St. Truiden, sorprendió con un remate de larga distancia para establecer el 2-0 ante Iberia 1999. Fue otra de las imágenes llamativas de una jornada europea repleta de acción.