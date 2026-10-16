Hay alerta amarilla por tormentas con granizo para este viernes 16 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una semana que concluye bajo condiciones inestables por los efectos de El Niño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 16 de octubre se mantendrá el frente frío. Además, emitió un alerta amarilla por tormentas para un distrito de la Patagonia.

Según el parte publicado por el organismo, las provincia en donde se prevén fuertes chaparrones es Neuquén. Allí se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Neuquén, la única provincia bajo alerta

En la zona núcleo de la provincia se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros. Además, pueden ser afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Frente a estas condiciones, el SMN sugirió salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas. También recomendó no ingresar en calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 18°C. Se prevén tormentas durante toda la jornada, con posible actividad eléctrica durante la primera mañana. El cielo estará mayormente nublado y se espera que las lluvias se extiendan hasta la noche. Para el sábado se avizora un día sin caída de agua.

Para el Día de la Madre se espera una jornada mucho más fresca, con mínimas que puede posicionarse en los 9° C, aunque sin pronóstico de lluvia y con salidas intermitentes del sol.

La Ciudad continúa bajo nubes

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con una máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Habrá chaparrones a partir del mediodía y el cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto del día. Se pronostican vientos de hasta 25 kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, las precipitaciones cesarían de cara al fin de semana.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 18°C y 12°C en Catamarca; 23°C y 15°C en Chaco; 15°C y 7°C en Chubut; 19°C y 11°C en Córdoba; 23°C y 15°C en Corrientes; 20°C y 13°C en Entre Ríos; 24°C y 17°C en Formosa; 15°C y 10°C en Jujuy; y 16°C y 9°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 12°C en La Rioja; 15°C y 8°C en Mendoza; 24°C y 17°C en Misiones; 18°C y 11°C en Neuquén; 15°C y 9°C en Río Negro; 15°C y 10°C en Salta; 17°C y 10°C en San Juan; 17°C y 6°C en San Luis; 20°C y 5°C en Santa Cruz; 20°C y 12°C en Santa Fe; 22°C y 15°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 12°C en Tucumán.