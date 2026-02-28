LA NACION

ALONSO, Francisco Ricardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón
    1

    Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón

  2. Uno por uno, los principales cambios tras la sanción de la reforma laboral
    2

    Qué es la reforma laboral de Milei que aprobó el Senado: uno por uno, los principales cambios

  3. Científicos argentinos hacen historia al descubrir qué es lo que hay en el centro de la Vía Láctea
    3

    Científicos argentinos hacen historia al descubrir qué es lo que hay en el centro de la Vía Láctea

  4. El Gobierno sancionó la reforma laboral y le torció el brazo al PJ y la CGT
    4

    Senado: el Gobierno sancionó la reforma laboral y le torció el brazo al PJ y la CGT