SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALONSO, Francisco Ricardo. - Querido Ricardo, te voy a extrañar mucho. Beso grande para Raquel, Natacha, Alejandro y los chicos. Juan Patricio.

