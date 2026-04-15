Una automotriz japonesa presenta su nuevo SUV que se convierte en el más barato de la marca

Nissan presentó en la Argetina su nuevo SUV Kait, en el complejo de eventos Origami ubicado en la costanera de la Ciudad de Buenos Aires.

El modelo se ubica en el segmento B y se fabrica en el Complejo Industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Desde ahí será exportado a más de 20 países, siendo nuestro país uno de los primeros.

El Kait comparte planta con el nuevo Kicks y es el segundo SUV anunciado dentro de una inversión de US$540 millones que la compañía le está destinando a su fábrica brasileña. Llega a renovar la demanda que abastecía el Kicks Play con tres versiones: Sense, Advanced y Exclusive.

Llega en tres versiones: Sense, Advanced y Exclusive

Equipa un motor cadenero 1.6 de inyección indirecta, que otorga 120 CV y 149 Nm de torque, anexado a una caja Ctronic CVT con seis marchas simuladas. Tiene un nuevo eje trasero, con resortes y amortiguadores mejorados.

En lo que respecta a la estética del modelo, se trata de un vehículo de mayor porte y altura, con un capot elevado con hombros marcados, una parrilla ensanchada en dos colores y líneas rectas bien marcadas.

Equipa un motor cadenero 1.6 de inyección indirecta, que otorga 120 CV y 149 Nm de torque

Tiene mayor presencia que el Kicks Play y moderniza una oferta que necesitaba un recambio para afrontar los desafíos de mercado. Mide 4,30 m de largo, 1,76 m de ancho y 1,61 m de alto, con 2,62 m de distancia entre ejes. La capacidad de su baúl es de 432 litros.

Equipa luces full LED (ahora con mayor alcance de iluminación), nuevas llantas diamantadas “Blades” de 17″ y protectores laterales a los costados para “brindar robustez”.

Sus nuevas llantas diamantadas “Blades” de 17″ no pasan desapercibidas

Su diseño posterior también se caracteriza por lo geométrico, utilizando líneas rectas, con luces LED horizontales que se unen en una trama negra para desembocar en el logo de Nissan en blanco. La patente pasó a estar en la parte debajo del paragolpes.

El diseño posterior también se caracteriza por utilizar líneas rectas

En el interior equipa butacas con tecnología “Gravity Zero”, con nuevos apoyacabezas que reducen el efecto de rebote en caso de colisión. Viene con un panel 100% digital con un instrumental TFT de 7″personalizable y volante multifunción. A esto suma aire acondicionado digital y automático, además de cargador inalámbrico de 15W.

El interior del nuevo Nissan Kait

En seguridad trae seis airbags de serie, complementados con 17 asistencias a la conducción (ADAS). En la versión más equipada se destacan el control de crucero adaptativo con frenado automático, asistente de prevención de cambio de carril (LDW+LDP) y asistente inteligente de frenado con detección de peatones (hasta una velocidad de 60 km/h con 150 metros de alcance del radar delantero).

De la misma manera, también integra alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, una de cámara 360° con detección de movimiento, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y alerta de atención al conductor.

Viene con cámara de 360° con detección de movimiento

El SUV ya comenzó su preventa, comenzando la facturación en mayo para poder estar patentado los primeros vehículos en junio. Está disponible en los colores: Blanco, Gris Plata, Gris Oscuro, Negro Sólido y Rojo. Los precios de lanzamiento para abril y mayo son los siguientes: