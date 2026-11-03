ALVAREZ COLODRERO, Inés

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ COLODRERO de WASSERZUG, Inés. - Tus hijos Mónica y Enrique, tus hermanos Nene y Wenceslao, tus cuñadas Ana María y Guillermina, sobrinos y nietos te despiden con todo el amor. Ineche fuiste puro amor, unión, familia y cultura.

Avisos fúnebres

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