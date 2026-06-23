SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ÁLVAREZ, Daniel Oscar,. - 23-4-54 - 17-6-2026. - Tus hijos Daniela, Romina y Luis, Paula y Ramiro, Mariano y tus nietos Felipe, Esperanza, Isabel, Juan Cruz, Victoria, Bautista, Iñaki y Maximo te despedimos con amor. Nos dejás recuerdos imborrables y una huella que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Te queremos. Que tu alma descanse en paz y encuentre la luz eterna.

Avisos fúnebres

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