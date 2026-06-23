Argelia vs. Jordania, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Se enfrentan por la segunda fecha del Grupo J, con la posibilidad de que Argentina asegure el primer puesto
Los once de Jordania
Estos son los titulares de Jordania: Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nassib, Yazan Alarab, Husam Abudahab y Mohannad Mahmoud Abu Taha; Nizar Al Rashdan y Noor Al-Rawabdeh; Mahmour Almardi y Ali Olwan; Mousa Al-Tamari.
تشكيلة منتخب النشامى 🇯🇴 لمواجهة الجزائر ضمن نهائيات كأس العالم 2026— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 23, 2026
𝐍𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈
𝐉𝐎𝐑𝐃𝐀𝐍 🆚 𝐀𝐋𝐆𝐄𝐑𝐈𝐀#معك_يالنشمي pic.twitter.com/qFq7L2X2cX
La formación de Argelia
Vladimir Petkovic anunció estos once titulares para esta noche: Luca Zidane; Rafik Belghali, Alissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki e Ibrahim Maza; Riyad mahrez, Amine Gouiri y Fares Chaibi.
Starting XI | التشكيلة الأساسية#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 | #WorldCup2026 | #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/QUzWZtBJJN— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 23, 2026
Argelia y su destino
Luego de la derrota contra Argentina, el DT de Argelia, Vladimir Perkovic, comentó: “Una cosa es segura: queremos intentar asegurarnos de que nuestro destino esté en nuestras propias manos y ofrecer una actuación a la altura de ello".
“Jordania es un buen equipo en todos los aspectos, muy compacta en defensa y muy física, pero nosotros tenemos nuestras propias capacidades y cualidades”, destacó el conductor nacido en Sarajevo.
Ready 🇩🇿#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 | #WorldCup2026 | #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/QsKrvBIB7p— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 22, 2026
La fe de Jordania
En la previa del cotejo, el jugador Yazan Al-Arab expresó: “Los jugadores están muy entusiasmados por este enfrentamiento y están listos física y técnicamente. Daremos todo lo que tenemos en el partido, y estamos plenamente conscientes de los puntos fuertes y débiles de la selección argelina, y trabajaremos arduamente para salir con un resultado positivo”.
La previa de Argelia vs. Jordania
Ambos equipos llegan a esta segunda fecha con la necesidad -y la obligación- de ganar, después de un mal arranque el campeonato. Argelia perdió por un estrepitoso 3-0 frente a Argentina, mientras que Jordania, novato absoluto en los Mundiales, cayó por 3-1 ante Austria. En este contexto, el que salga derrotado hoy tendrá prácticamente que preparar la valijas de regreso a casa.
El partido, por otro lado, reviste importancia para la selección argentina: un empate o un triunfo de Argelia sellará el primer puesto del Grupo J para los campeones vigentes, mientras que sólo una victoria de Jordania estirará la definición del primer lugar a la tercera y última jornada, en la que la albiceleste se medirá con los asiáticos.
Hora, TV y dónde ver online Argelia vs. Jordania
El partido entre Argelia y Jordania, a jugarse en el Levi’s Stadium de San Francisco, puede verse por Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109), desde las 0 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Jordania y Argelia, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
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