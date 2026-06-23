Argelia vs. Jordania, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Luego de la derrota contra Argentina, el DT de Argelia, Vladimir Perkovic, comentó: “Una cosa ​es segura: queremos intentar asegurarnos de que nuestro destino esté en nuestras propias manos y ⁠ofrecer una actuación a la altura de ello".

“Jordania es un buen equipo en todos los aspectos, muy compacta en defensa y muy física, pero nosotros ‌tenemos nuestras propias capacidades y cualidades”, destacó el conductor nacido en Sarajevo.