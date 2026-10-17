ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín Federico,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín Federico, q.e.p.d. - Al mejor papá que pude haber tenido: cariñoso y leal, amigo de mis amigos y orgulloso abuelo. Gracias por tanto amor y por estar siempre. Te quiero con todo mi corazón.María junto a Javier, Violeta, Pedro y Manuel. Te despedimos el sábado 17-10, en Jardín de Paz, a las 11.30, se realizará misa.
✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín Federico, q.e.p.d. - Al mejor papá que pude haber tenido: cariñoso y leal, amigo de mis amigos y orgulloso abuelo. Gracias por tanto amor y por estar siempre. Te quiero con todo mi corazón.María junto a Javier, Violeta, Pedro y Manuel. Te despedimos el sábado 17-10, en Jardín de Paz, a las 11.30, se realizará misa.
✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín Federico, q.e.p.d. - Al mejor papá que pude haber tenido: cariñoso y leal, amigo de mis amigos y orgulloso abuelo. Gracias por tanto amor y por estar siempre. Te quiero con todo mi corazón.María junto a Javier, Violeta, Pedro y Manuel. Te despedimos el sábado 17-10, en Jardín de Paz, a las 11.30, se realizará misa.
Aviso publicado en la edición impresa
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