SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín. - Su hermana Matilde junto con sus hijos Iván, Guilherme, Frederico y sus nietos Francisco, Luiza, Martin, Eduardo, Olivia y Bernardo, despiden a Joaco con mucho amor, recordando todos los lindos momentos. ¡Lo vamos a extrañar!

✝ ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín. - Con gran cariño y tristeza te despide tu prima Blanca Isabel Alvarez de Toledo.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín. - Adiós primo, con mucho cariño te recordaremos y acompañamos a tu familia. Lucía de Anchorena y Eduardo Blaquier.

✝ ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín. - Su prima Angélica Anchorena y Pablo Porto acompañan con mucho cariño a Mery y a toda la familia.

✝ ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín. - Sus sobrinos Violeta y Xavier Bunge junto a sus hijos Clari, Isa, Juani y Beltru, despiden a Joaco y acompañan a Mery y a toda la familia con mucho cariño.

✝ ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín, 16-10-2026. - Despedimos con dolor a nuestro querido amigo y compañero del Colegio Champagnat. Acompañamos a su familia y rogamos una oración en su memoria. Arturo Agote, Armando Casalins, Alfredo Castro, Juan Chapar, Alfredo Crespo, Diego de Elizalde, Jorge Delfino, Norberto Delfino, Jorge Dormal, Jorge Durañona, Guillermo Fornieles, Buby García Calvo, Hugo García Canteli, Horacio Garrido, Pepe Gomez Robles, Angel González Alzaga, Fernando Guitou, Raúl Hrubisko, Manuel Lanus, Jorge Macias, Billy Matarazzo, Pepe Miguens, Marcelo Quintana, Ricardo Negri, Carlos Solanet, Federico Sundblad y Ricardo Villanueva.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín (Gallego). - Su amigo Carlos Ángel Méndez lo despide con cariño y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa