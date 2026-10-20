SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín q.e.p.d., falleció el 16-10-2026. - Sus amigos del Jockey Club: Miguel Sauze, Francisco Funes, Juan Bautista Garbers, Alfredo Camogli, Conrado Guido Garzoli, Tomás González Alzaga, Raúl De Ezeyza, Adolfo García Rebon, Jorge L. González, Manuel Mujica, Raúl Nelson, Enrique Martínez de Hoz, Héctor Del Piano, Guillermo Álvarez Fourcade, José Luis Caldani, Jorge Ciprian Ollivier, José Nelson, Federico Amuchástegui, Roberto Condomí Alcorta y Horacio Luchía Puig participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín. - Querido Joaquín, con mucha pena me despido de vos. Acompaño a toda tu querida familia con mucho cariño, recordando los lindos años que pasamos en Suiza en la década del 60, siendo tu padre un gran embajador allí. Santiago Soldati.

Avisos fúnebres

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