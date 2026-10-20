Saltar al contenido principal
LA NACION

ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALVAREZ DE TOLEDO, Joaquín q.e.p.d., falleció el 16-10-2026. - Sus amigos del Jockey Club: Miguel Sauze, Francisco Funes, Juan Bautista Garbers, Alfredo Camogli, Conrado Guido Garzoli, Tomás González Alzaga, Raúl De Ezeyza, Adolfo García Rebon, Jorge L. González, Manuel Mujica, Raúl Nelson, Enrique Martínez de Hoz, Héctor Del Piano, Guillermo Álvarez Fourcade, José Luis Caldani, Jorge Ciprian Ollivier, José Nelson, Federico Amuchástegui, Roberto Condomí Alcorta y Horacio Luchía Puig participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín. - Querido Joaquín, con mucha pena me despido de vos. Acompaño a toda tu querida familia con mucho cariño, recordando los lindos años que pasamos en Suiza en la década del 60, siendo tu padre un gran embajador allí. Santiago Soldati.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La pareja más famosa del mundo del tenis anunció su separación: “Nuestro matrimonio se está acabando”
    1

    La pareja más famosa del mundo del tenis anunció su separación: “Nuestro matrimonio se está acabando”

  2. Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “La correcta postura sólo será posible cuando el mecanismo completo de funcionamiento del cuerpo esté bajo control”
    2

    Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “La correcta postura sólo será posible cuando el mecanismo completo de funcionamiento del cuerpo esté bajo control”

  3. Una empresa agropecuaria de la familia Brito pagó US$22,8 millones por un campo y anticipó una posible incorporación de nuevos accionistas
    3

    Una empresa agropecuaria de la familia Brito pagó US$22,8 millones por un campo y anticipó un futuro con más accionistas

  4. Murió la actriz Marcela Ortiz
    4

    Murió la actriz Marcela Ortiz, a los 61 años