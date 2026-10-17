Saltar al contenido principal
LA NACION

ALVAREZ, Joaquín,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Su hermano Federico y Cora Alvarez de Toledo, con sus hijos Marina, Ximena y Antonio, Agustina y Walter, Federico y Laura y sus nietos Tomás, Azul, Sofía, Maia, Delfina, Iván, Emma y Mila despiden al querido Joaco y acompañan a María y Javier, Violeta, Pedro y Manuel con muchísimo cariño.

ÁLVAREZ De TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Patricia Massey, Federico y Carolina Zichy Thyssen acompañan con mucho cariño a María y Javier e hijos, Federico y Matilde en este triste momento y ruegan una oración por el querido Joaquín.

ÁLVAREZ de TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Ignacio Gómez Álzaga, Dolores Pardo y sus hijos Ramiro y Magu y Matias y Paz participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija María en este momento de dolor.

ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Joaco, te despido con todo mi cariño. Te voy extrañar, Moni.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El agua sigue bajando desde Brasil y ya pone en alerta a 17 puertos del Litoral
    1

    El agua sigue bajando desde Brasil y ya pone en alerta a 17 puertos del Litoral

  2. Las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana nublado y fresco
    2

    Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana nublado y fresco

  3. Policías se disfrazaron de albañiles y jardineros para desbaratar un búnker narco en Avellaneda
    3

    Policías se disfrazaron de albañiles y jardineros para desmontar una operación de droga en Avellaneda: dos detenidos

  4. Los expertos en psicología coinciden: las personas que critican a los demás no buscan que mejoren
    4

    Los expertos en psicología coinciden: las personas que critican a los demás no buscan que mejoren