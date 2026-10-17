ALVAREZ, Joaquín,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Su hermano Federico y Cora Alvarez de Toledo, con sus hijos Marina, Ximena y Antonio, Agustina y Walter, Federico y Laura y sus nietos Tomás, Azul, Sofía, Maia, Delfina, Iván, Emma y Mila despiden al querido Joaco y acompañan a María y Javier, Violeta, Pedro y Manuel con muchísimo cariño.
✝ ÁLVAREZ De TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Patricia Massey, Federico y Carolina Zichy Thyssen acompañan con mucho cariño a María y Javier e hijos, Federico y Matilde en este triste momento y ruegan una oración por el querido Joaquín.
✝ ÁLVAREZ de TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Ignacio Gómez Álzaga, Dolores Pardo y sus hijos Ramiro y Magu y Matias y Paz participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija María en este momento de dolor.
✝ ALVAREZ de TOLEDO, Joaquín, q.e.p.d. - Joaco, te despido con todo mi cariño. Te voy extrañar, Moni.
Aviso publicado en la edición impresa
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