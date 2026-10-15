SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALVAREZ JOFRÉ, Daniel Héctor. - El directorio y el equipo de PGI Argentina SA participan con profundo pesar su fallecimiento, padre de su director Mariano Alvarez Jofré, y acompañan a él y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

✝ ALVAREZ JOFRÉ, Daniel Héctor, q.e.p.d. - María Rey Pastor y Paula Becerra acompañan a María Isabel y familia con todo cariño en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

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