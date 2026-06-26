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ÁLVAREZ, Silvia Adriana

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ÁLVAREZ de BALBIANI, Silvia Adriana q.e.p.d., falleció en Valdivia, Chile, el 24-6-2026. - Cristina, Daniel, Florencia y sus familias despiden a su hermana Silvia con amor y gran dolor y ruegan una oración en su memoria.

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