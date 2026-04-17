SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Dante Cracogna despide al ilustre maestro que lo precedió en la academia y ruega oraciones en su memoria.

✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Héctor C. Falcón y Enrique J. J. Morando despiden al maestro y amigo con gran tristeza y acompañan a su familia con cariño.

✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Los Mallea: Fernando y Chabela, Aurora y Enrique, Javier Tagle, Jorge y María Marta, sus hijos y nietos despiden a Jaime y ruegan oraciones por su eterno descanso, junto a Alice y Elena.

Avisos fúnebres

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