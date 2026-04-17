LA NACION

ANAYA, Jaime

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Dante Cracogna despide al ilustre maestro que lo precedió en la academia y ruega oraciones en su memoria.

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Héctor C. Falcón y Enrique J. J. Morando despiden al maestro y amigo con gran tristeza y acompañan a su familia con cariño.

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Los Mallea: Fernando y Chabela, Aurora y Enrique, Javier Tagle, Jorge y María Marta, sus hijos y nietos despiden a Jaime y ruegan oraciones por su eterno descanso, junto a Alice y Elena.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares
    1

    Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares

  2. “Puede provocar desalojos en villas y asentamientos de todo el país”
    2

    Ley de propiedad privada: “Si se aprueba el proyecto, se habilita a que se inicien desalojos en villas y asentamientos de todo el país”

  3. Misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro
    3

    “Fue un baldazo de agua fría”: misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro

  4. Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas
    4

    Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas