Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas

La Cámara Federal volvió a revocar el procesamiento de Jorge José Bacigalupo, el expolicía acusado por uno de los empresarios arrepentidos de introducir modificaciones en los cuadernos de las coimas, escritos que Bacigalupo tuvo en su poder antes de que llegaran a LA NACION.

El expolicía había sido imputado y procesado -en dos oportunidades- por los delitos de encubrimiento agravado y falsificación de documento público en relación a un grupo puntual de cambios en las anotaciones en las que el chofer Oscar Centeno describe con detalle el circuito ilegal de recaudación que hoy está en juicio y tiene a la expresidenta Cristina Kirchner en el centro de las acusaciones.

Pero la Sala I de la Cámara, que ya había revocado en noviembre de 2024 el procesamiento, resolvió por unanimidad este jueves que no había elementos nuevos para considerar a Bacigalupo como autor de esos cambios y dispuso así su falta de mérito, lo que significa que la causa regresa una vez más al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para que se profundice la investigación.

La Cámara no puso en duda la existencia de los cambios, sino la posibilidad de atribuirle su autoría al imputado Bacigalupo.

Las modificaciones, que incluyen agregados, enmiendas y retoques, fueron corroboradas por pericias caligráficas, pero acreditadas solo en algunos tramos puntuales de los cuadernos de Centeno, por lo que no constituyen una adulteración generalizada de las anotaciones.

Los jueces de la Cámara, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que el peritaje que se incorporó más recientemente no era concluyente y no arrojaba precisiones sobre la posible intervención de Bacigalupo, que recibió de Centeno los cuadernos dentro de una caja con la consigna de que la guardara.

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En su voto, Bertuzzi volvió a marcar una serie de “deficiencias” en los peritajes que no fueron solucionadas con el nuevo estudio y que impiden sostener el procesamiento de Bacigalupo. Su colega Bruglia coincidió: “[...] las deficiencias probatorias oportunamente señaladas por este Tribunal en su anterior intervención persisten en la actualidad, lo que nuevamente impide convalidar el auto de procesamiento recurrido”, señaló el juez.

La Cámara ya había revocado el procesamiento de Bacigalupo en noviembre de 2024 y ordenado un nuevo peritaje sobre los escritos. Tras ello, se incorporó a esta causa el peritaje sobre los escritos originales, realizado en el marco de la megacausa Cuadernos. Pero dicho trabajo, según los jueces, “no logra superar las deficiencias probatorias preexistentes”.

La principal dificultad para arribar a una conclusión respecto a la autoría de los cambios es que son intervenciones puntuales en las que hay “falta de espontaneidad” y “el impulso neuromotor es controlado por la voluntad”, según señalan los expertos en uno de los informes.

Llorens, que lideró el voto, votó en el mismo sentido, pero en soledad consideró que todo el asunto debe resolverse en el marco del juicio oral de los Cuadernos, en marcha desde noviembre del año pasado.

El fallo de la Cámara debilita uno de los argumentos defensivos que más se escuchó en boca de las defensas durante este primer tramo del juicio.

La causa contra el expolicía Bacigalupo fue impulsada por el empresario arrepentido Armando Loson, de la firma de energía Albanesi S.A. El expediente fue calificado por la fiscal del juicio Fabiana León como una “contracausa” que apuntaría a debilitar el valor de una parte de la acusación contra los implicados.

Loson, en particular, está señalado por el pago de al menos diez coimas a funcionarios del kirchnerismo, entre 2013 y 2015.

“Las menciones a Armando Loson en los cuadernos 7 y 8 son producto de enmiendas, tachaduras y agregados de terceras personas diferentes a Centeno”, señaló durante las cuestiones preliminares del juicio oral el abogado del empresario, Ricardo Gil Lavedra, durante las cuestiones preliminares del juicio oral.

Loson, durante su indagatoria en Cuadernos

Los cuadernos son uno de los ejes que ordenan las acusaciones en el juicio oral que cuenta, además, con el testimonio de una treintena de arrepentidos, entre empresarios, funcionarios y otros actores, como el financista Ernesto Clarens, que ratificaron los pagos.

El chofer Centeno es uno de ellos. Ratificó la autoría de las anotaciones que detallaban itinerarios, horarios, domicilios y nombres de las personas que entregaban bolsos, cajas o valijas con dinero.