SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANAYA, Luis Alfredo, presbítero, q.e.p.d., 7-11-2026. - Su hermano Javier S. Anaya y Sofía García Llorente junto con sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos lo despiden con mucho cariño y agradecen haberlo tenido en sus vidas.

Avisos fúnebres

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