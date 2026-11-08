Detuvieron cerca del escenario del Papa en Palermo a un falso bombero con un permiso de circulación apócrifo

Un hombre de 27 años que circulaba en moto fue detenido este domingo por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del escenario montado en Palermo para recibir al papa León XIV. El sospechoso se hacía pasar por bombero voluntario y llevaba un permiso de circulación apócrifo para ingresar a la zona restringida.

La detención, que tuvo lugar alrededor de las 11.30, se realizó en el cruce de la calle John F. Kennedy y la avenida del Libertador, cerca de la Embajada de los Estados Unidos y del escenario central preparado para las actividades del Pontífice. El hombre circulaba en una motocicleta Kawasaki cuando fue interceptado en un control de identificación, según informaron a LA NACION fuentes del caso.

Un detenido junto al escenario montado en Palermo para el Papa: tenía un permiso fraudulento de circulación. Policía de la Ciudad

Fue en ese momento que el hombre presentó documentación apócrifa y dijo que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha; además, exhibió una autorización falsa para circular por la zona exclusiva. Además, la patente de la motocicleta en la que circulaba simulaba corresponder a un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación. Otras fuentes consultadas por este diario sumaron que el sospechoso también se excusó en un momento diciendo que era periodista.

En la causa interviene el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, que dispuso la detención del sospechoso, en calidad de incomunicado, por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También ordenó el secuestro de la motocicleta.

Operativo

El dispositivo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires por la llegada del papa León XIV es un despliegue inédito que moviliza a más de 19.000 efectivos entre policías, médicos y agentes de tránsito. Este plan, coordinado entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación, busca blindar al Sumo Pontífice durante sus actividades oficiales en el centro porteño.

Para la protección directa del Papa se diagramó un operativo de tres anillos concéntricos de seguridad. En el primero estará la custodia directa e inmediata a cargo de la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y personal de Asuntos Internacionales de la Policía Federal. En el segundo cordón se desplegarán las fuerzas federales (Gendarmería Nacional y Prefectura). En el último de los anillos, en tanto, habrá 16.680 efectivos porteños, distribuidos en más de 15.000 policías en patrullaje urbano, 700 cadetes y 450 agentes de prevención.