SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANDERSON, Juan José, q.e.p.d. - Sus hijos Tomás, Belén, Nicolás y Juan lo despiden con profundo dolor, recordándolo por siempre como un padre noble y de enorme corazón.

✝ ANDERSON, Juan José, q.e.p.d. - Su hermana Ellen y su marido Martín, con sus hijos Justina, Wenceslao, Máximo y Josefina, y su hermano Andy, junto a su mujer Sol y sus hijas Maggie y Pilar lo despiden con muchísimo cariño. Juanjo, tu sonrisa palpita en nuestros corazones por siempre.

✝ ANDERSON, Juan José. - Susana Marino, sus hijos y Juan Alzaga recuerdan a Juanjo, y abrazan a Andy, Sol, Margy, Pili y Helen con muchísimo carino, acompanándolos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa